Von Rudolf Walter Leonhardt

Nur eine sehr unwahrscheinliche politische Konstellation in Bonn könnte aus dem Bildungsrat noch das werden lassen, was sich seine geistigen Väter einmal darunter vorgestellt hatten: CDU und FDP in der Regierung, CSU und SPD in der Opposition.

Da jedoch aller Voraussicht nach die CSU als Sprecher der SPD und verlängerter Arm der Länder fungieren wird, bedarf es einer Überdosis von Optimismus, zu hoffen, daß der Bildungsrat ein Instrument koordinierten Fortschritts für die deutschen Schulen werden könnte, so wie der Wissenschaftsrat ein Instrument nicht geradezu stürmischen, aber eben doch koordinierten Fortschritts für die deutschen Universitäten und Bibliotheken geworden ist.

Skeptiker gehen viel sicherer in der Annahme, daß es gelingen wird, den Bildungsrat, da er nun schon einmal so gut wie beschlössen ist, nicht wirksam werden zu lassen. Wenn nicht viele Zeichen trügen, wird daraus entweder eine Nachfolge-Institution des glücklosen Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen, der so viel gescheite Einfälle produzierte und so wenig davon in die Alltags-Wirklichkeit umzusetzen vermochte; oder es wird daraus ein Ableger der Kultusminister-Konferenz – das braucht nicht schädlich zu sein, nur überflüssig.

Seit einem Jahr geht nun das Tauziehen hin und her, eine kompliziertere Version des alten Turnerspiels übrigens, die darin besteht, daß immer gleichzeitig an mehreren Tauen gezogen und vorher nicht gesagt wird, welches Tau nun eigentlich gilt.

Am Anfang war der Hahn-Plan. Baden-Württembergs Kultusminister Professor Dr. Wilhelm Hahn hatte ihn von seinem Vorgänger Gerhard Storz stillschweigend übernommen und klug modifiziert.

Dieser Plan sah vor, daß parallel zum Wissenschaftsrat für Universitäten und wissenschaftliche Einrichtungen ein Bildungsrat für Schulen und Erziehung geschaffen werde, der mit der gleichen bewährten Verwaltungskommission (stimmparitätisch von Bund und Ländern besetzt) arbeiten und an Stelle der Wissenschaftskommission aus Experten eben eine eigene Bildungskommission aus Experten haben sollte.