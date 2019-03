Berlin, im Oktober

Das Geheimnis um Ulbrichts Reise nach Moskau ist endlich gelüftet. Zur 800-Jahr-Feier seiner Heimatstadt Leipzig erklärte der DDR-Staatsratsvorsitzende, warum er so viele hohe Beamte und Wirtschaftsfunktionäre mit in die Sowjetunion genommen hatte: daß es letztlich darum ging, die sozialistische Ökonomie der DDR der neuen Umstellung der sowjetischen Wirtschaft anzugleichen. Als Konsequenz dieser wirtschaftlichen Verflechtung ergeben sich naturgemäß noch stärkere politische Bindungen als bisher schon. Jedenfalls deutete es auf energischen sowjetischen Rückhalt, als der SED-Chef in Leipzig verkündete, technische Vereinbarungen zwischen beiden deutschen Staaten könnten nur dann etwas wert sein, "wenn sie von den Regierungen abgeschlossen und sanktioniert sind".

Die Wirtschaftsverflechtung mit der Sowjetunion soll von einem paritätisch zusammengesetzten Regierungsausschuß bis ins letzte Detail tusgearbeitet werden. Das aber mag eine entsprechende Entflechtung der bisherigen ökonomischen Zusammenarbeit zwischen Bundesrepublik und DDR nach sich ziehen. Für bundesrepublikanische Initiativen, die nicht nur den Hand der ostdeutschen Ökonomie berühren sollen, ist es vielleicht zu spät geworden.

Ein Vergleich des amtlichen Kommuniques über die Rußlandreise mit Ulbrichts Leipziger Rede fördert ungewohnte Andeutungen mangelnder Übereinstimmung zwischen Ostberlin und Moskau zutage. Das Kommunique läßt die Einmütigkeit nur für "entscheidende", Ulbrichts Rede nur für "erörterte" Fragen gelten. Einige Beobachter meinen, die Divergenzen rührten aus der unterschiedlichen Entwicklung der beiden Wirtschaftssysteme (die auch den Experten der paritätischen Regierungskommission das Leben noch schwer machen werde). Die DDR ist in der Modernisierung ihrer Planwirtschaft weiter fortgeschritten als die Sowjetunion. Das kommt daher, daß Ulbricht in allen Fragen, die nicht die militärische Sicherheit des Ostblocks betreffen, eine größere Machtfülle besitzt als Kossygin in Rußland. Ulbricht kann ohne Rücksicht auf "reaktionäre Altkommunisten" alle Neuerungen einführen, die er für gut befindet; seine Schwierigkeiten liegen nur auf dem Gebiet der technischen Verwirklichung. Kossygin vermochte seine Umwandlung der sowjetischen Wirtschaft vor dem Obersten Sowjet nur als Kompromiß zwischen Parteiideologen und Technokraten vorzutragen.

Im übrigen ist die sowjetische Deutschlandpolitik in Moskau bestätigt und bekräftigt worden. Gemeinsam war allen Gesprächspartnern der Wunsch, den direkten oder indirekten Zugang der Bundeswehr zu Kernwaffen zu verhindern. Die deutsche Dreiteilung, ist ebenfalls Leitstern der gemeinsamen Politik geblieben. Allerdings vermochte es Ulbricht in Moskau nicht, der diplomatischen Initiative der Bundesrepublik im Ostblock einen Riegel vorzuschieben. Auf der letzten Konferenz der Blockstaaten in Warschau war es ihm noch gelungen, Moskau und Prag von Verträgen mit Bonn abzuhalten, die Westberlin einbeziehen. Jetzt hat er im Kreml das sowjetische, von tschechoslowakischer Seite unterstützte Streben erkannt, die Verträge dennoch unter Dach und Fach zu bringen, wenn auch auf eine Weise, die der Drei-Staaten-Theorie für Deutschland keinen Abbruch tut – sie also weder in Frage stellt noch bestätigt. Trotz der Ostberliner Regierungserklärungen, daß die DDR eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den Staaten des Ostblocks und der Bundesrepublik gut heißt, bleibt es unklar, ob Ulbricht mit diesem Moskauer Ergebnis zufrieden ist – oder ob ihm die neuesten Töne aus Peking in seinen Ohren nicht viel besser klingen. Peking hatte vor Jahresfrist einen Handelsvertrag mit der Bundesrepublik unter Berücksichtigung von Westberlin zugesagt, hat aber jetzt deutlich gemacht, daß, wenn alle Moskauer Stricke reißen, die Volksrepublik China der letzte Bannerträger der Drei-Staaten-Theorie für Deutschland sein will. René Bayer