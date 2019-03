Die Erforschung des Alterns steckt noch in den Kinderschuhen

Von Tim Loebrand

Ganz sicher war es eine Legende, die Ende 1957 über Radio Moskau verbreitet wurde, nach der am 1. Dezember jenes Jahres ein 190jähriger Russe gestorben sein soll. Immerhin gilt es als erwiesen, daß Pierre Joubert, ein Kanadier französischen Ursprungs, das ansehnliche Alter von 113 Jahren und 128 Tagen erreichte, und in Deutschland hält Frau Luise Rissmann den Altersrekord: Sie starb am 2. Februar 1958 mit 108 Jahren.

Könnte sich unter optimalen Lebens- und Gesundheitsbedingungen das Gros der Menschheit ein Jahrhundert lang am Dasein erfreuen? Werden unsere Nachkommen gar einmal in der Lage sein, wie die Elefanten 200 Lenze zu erleben? Muß der Organismus eines Lebewesens überhaupt altem?

Auf solche Fragen wird es erst dann verbindliche Antworten geben können, wenn die Wissenschaft den Alterungsprozeß vollständig aufgeklärt hat. Davon aber ist sie gegenwärtig noch weit entfernt.

Freilich haben wir erfahren, daß das Siechtum beträchtlich hinausgeschoben worden ist. In der Bronzezeit hatte ein neugeborenes Kind eine mittlere Lebenserwartung von 18 Jahren. Im Rom der Zeitwende war sie auf 22 Jahre gestiegen, um 1875 lag sie in Deutschland bei knapp 36, 1933 bei 60 Jahren, und wenn heute ein neuer Bundesbürger zur Welt kommt, darf er im Mittel damit rechnen, 67 Jahre alt zu werden.

Hingegen hat ein Siebzigjähriger im Jahre 1965 trotz aller hygienischen und medizinischen Fortschritte, die inzwischen erzielt wurden, eine nicht einmal um zwei Jahre höhere Lebenserwartung als ein Gleichaltriger im Jahre 1865.