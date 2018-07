Von Ingrid Bacher

I. Allein mit mir, Eckensteher

Ich allein mit mir, feg mich weg, stell mich in die Ecke, beug mich über Eckenkind. Da siehst du, was sie in die Ecke gekehrt haben und was die Wände hochgeht, die Wände hoch und nicht zum Schornstein hinaus (liegt Nebel draußen, sind Schlacken in der Asche). Wenn ich meine Hand in das Feuer hielte, würde sie sauberbrennen? Es ist mühsam, alles zu tun, was die anderen von uns erwarten, es ist zu mühsam. Was sollen mir die Kleider auf dem Schulterbügel, hochgehoben beim Atmen, fallengelassen im Rhythmus der Atemgymnastik, angegeben von der Radiostimme, neben der Fernsehtruhe, antik. Ich allein mit mir, steck mich in den Sack, werf mich in die Aller, hab’ ein kühles Grab.

Gar nicht wahr. Sie sagen, ich sei ein verlogenes Kind, weil ich Zöpfe aus Tischtuchfransen flechte, wenn sie mir den Katechismus abhören, den sie selbst nicht können, wenn sie mich nach dem Einmaleins fragen, das ihnen gleichgültig ist. Von meinen Händen wissen sie nichts, von meinen Zähnen wissen sie nichts, nichts von meinen Augenlidern, die ich herunterlasse.

Sie sagen „bis morgen“ und werfen zum Spaß mit dem Fuß den Bausteinturm um, „bis morgen“ sagen sie und fühlen sich als Onkel und Tante und gehen fort. Vielleicht sind sie es morgen, die wiederkommen zum Tee oder Kaffee, die Tür öffnend, mit dem Fuß wieder den Bausteinturm umwerfend, vielleicht sind sie es dann immer noch, gewiß, sie sind es, heben mich hoch in die Höhe, auf die Arme, als unterließe ich dann das Weinen, würde die Augenlider heben und die Fäuste entkrampfen.

„Wie groß er schon geworden ist, kräftig für sein Alter“ – und sie freuen sich über meinen Unverstand, wie sie meinen, freuen sich, daß ich klein bin, wachsen muß, jeden Tag ein anderer bin. Sie sagen, ich sei ein verlogenes Kind. Ich bin längst schon nicht mehr Kind, das ist die Lüge. Gut, daß sie nichts begreifen.

Ein verlogenes Kind also, das sich nicht mehr zum Waschtisch Hochrecken muß, das sich rasiert zum Beispiel. Die merken gar nichts, glauben noch immer, ich stände in der Ecke, wenn sie es wünschten und es doch Zeit wäre für sie, selbst in den Ecken zu stehen, die Nase mit den Fingern zu putzen und in die Spucknäpfe zu spucken; aber die fehlen in der Ecke, denn mein Zuhaus ist ein bürgerliches Zuhause, das Teppiche hat.