Inhalt Seite 1 — "Koka" kommt nach Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

E. H., München

Ein Wittelsbacher aus Bayern für Bayern nach Bonn." Unter dieser Devise schaffte es der bayerische Prinz Konstantin aus dem Hause Wittelsbach, den Wahlkreis 204, München-Mitte, zu erobern und als CSU-Abgeordneter in den Bundestag einzuziehen. Der neugebildete Wahlkreis München-Mitte ist der einzige der fünf Wahlkreise, der der CSU blieb. Sonst wählte die bayerische Landeshauptstadt sozialdemokratisch.

Der Wahlkampf des Prinzen war lebendig und phantasievoll. Gemeinsam mit seinem Konkurs renten von der SPD, dem jungen Staatsanwalt Hans Urban, stellte sich der 45jährige Konstantin in Rede und Gegenrede den Wählern, auch wenn manche Funktionäre über diese unorthodoxen Methoden nicht gerade erbaut waren. In den Höfen und Gassen rund um den Viktualienmarkt drehte der Bayernprinz eine weiß-blaue Drehorgel, deren Pfeifen allerdings dem Großstadtlärm nicht mehr gewachsen waren und die deshalb die Musik vom Tonband in ihrem Gehäuse abspielte. "Der Kampf war hart, aber fair", konnten sich die Gegner nach der Wahl gegenseitig bestätigen, und der Unterlegene ließ es nicht am Glückwunsch fehlen.

Mit Konstantin zieht nicht der erste Wittelsbacher in ein deutsches Parlament ein. Der nachmalige König Ludwig II. von Bayern war als Prinz Zentrumsabgeordneter im Reichstag um 1880. Wenn es nach Konstantin gegangen wäre, hätte der Bundestag schon 1961 den bayerischen Prinzen in seinen Reihen gehabt. Damals legten sich der heutige Kultusminister Dr. Ludwig Huber und andere CSUler quer; statt des Wittelsbachers stellte die CSU im Wahlkreis Traunstein den Protestanten Dr. Heinz Brenck auf, der das Rennen im katholischen Oberbayern dann auch machte.

Ein Jahr später, am 25. November 1962, zog Konstantin dafür in den Bayerischen Landtag ein. Von seinem Platz Nummer 166 am rechten Flügel der CSU-Fraktion, in Tuchfühlung mit einem Nachbarn von der Bayernpartei, wechselt der Bayernprinz jetzt vom Isarufer in das Bonner Bundeshaus am Rhein.

Konstantin entschloß sich erst 1961, Politiker zu werden. Früher, als Kronprinz Rupprecht noch lebte und die Bayernpartei noch eine ernsthafte Rolle spielte, war es für die Mitglieder des Hauses Wittelsbach ungeschriebenes Gesetz, die Finger von der aktiven Politik zu lassen. Die Bayernpartei, die sich lautstark für Monarchie und die Wiederherstellung der Rechte der Wittelsbacher einsetzte, konnte nicht gut von einem Wittelsbacher desavouiert werden. Ihr beizutreten, verbot der Instinkt für die realen Machtverhältnisse.

Der neue CSU-Abgeordnete, der gleich abwinkt, wenn er mit "Königliche Hoheit" angesprochen wird, arbeitet als Journalist. Diesen Beruf wählte er, obgleich über solche unstandesgemäße Beschäftigung manche aristokratischen Nasen gerümpft werden. Der Wittelsbacher junger Generation indessen ließ sich nicht beirren. Sein Buch "Der Papst" wurde ein Erfolg, dem derjenige des nur in England erschienenen Titels "After the flood" kaum nachstand. "Die großen Namen" sind eine Porträtreihe prominenter Politiker, "Ohne Macht und Herrlichkeit" schildert deutsche Fürstenhäuser – nicht immer zur Freude der Betroffenen.