Die Aktie der Deutschen. Lufthansa AG ist in diesen Tagen zum Spekulationsfaforiten der westlichen Börsen geworden. Als die Lufthansa-Direktion in Köln im Zusammenhang mit der bevorstehenden Kapitalerhöhung um 150 auf 400 Millionen Mark beiläufig erklärte, daß die Bundesregierung bereit sei, jedem Interessenten junge Lufthansa-Aktien zum Kurs von 100 Prozent zu. überlassen, hat sie nicht geahnt, welche Lawine sie damit auslösen würde. Jahrelang war die Lufthansa bemüht gewesen, Aktionäre aus dem privaten Bereich zu bekommen. Aber vergeblich, niemand wollte Aktien eines Unternehmens, das im wesentlichen nur Verluste produzierte. Erstmals wurde 1964 ein Gewinn erwirtschaftet, nach vorsichtigen Schätzungen wird die Lufthansa auch in den nächsten Jahren rote Zahlen in der Bilanz vermeiden können.

Das hätte jedoch sicherlich noch nicht ausgereicht, um die Spekulation für die Lufthansa-Aktie zu interessieren. Die "beweglichen" internationalen Kapitalanleger hatten jedoch zur gleichen Zeit die Luftfahrt-Aktien überhaupt "entdeckt". Mit 100 Prozent mußten unter diesen Umständen Lufthansa-Aktien geradezu als verschenkt erscheinen.

Als nun durchsickerte, daß trotz zunächst abgegebener Versicherungen, alle Zeichnungswünsche würden voll befriedigt, wegen der Flut der eingehenden Anträge kontingentiert werden würde, kam es zu turbulenten Szenen. Wie in solchen Situationen üblich, wurden die Zeichnungswünsche rasch verdoppelt und verdreifacht, um auf alle Fälle die Summe zu erhalten, die man zu haben wünschte. Es kam – wie die Börse es nennt – zu "Konzertzeichnungen".

Die bei der Lufthansa mit der Aktienverteilung beauftragte Stelle wurde überrollt. Sie brauchte schließlich mehrere Tage, um die eingegangenen Zeichnungsaufträge zu addieren. Das war auch kein Wunder, denn am letzten Zeichnungstag, am 30. September, liefen sich die Lufthansa-Fernschreiber heiß. Aus aller Welt trafen die Zeichnungen ein, besonders stark aus der Schweiz und den USA. Als versucht wurde, die Zeichnungsaufträge wenigstens telephonisch loszuwerden, hieß es: "Nur schriftliche Bestellungen können berücksichtigt werden!" Den Banken blieb nichts anderes übrig, als Boten in Marsch zu setzen, teilweise sogar mit Flugzeugen, damit der Termin eingehalten wurde.

Schon kurz vor Ende der Zeichnungsfrist setzte sich der Kurs für die noch nicht zugeteilten Aktien in Bewegung. Er kletterte bis 126 Prozent, fiel dann später, auf 120 Prozent zurück. Die deutschen Börsenvorstände verboten in den Börsenräumen den Handel mit diesen Papieren, der sich dann "vor der Tür" abspielte. Es wird aber Zeit, daß die Dinge in geordnete Bahnen gelenkt werden. Dazu bedarf es eines versierten Bankenkonsortiums, mit dessen Hilfe ein vernünftiger Markt für Lufthansa-Aktien herzustellen ist. Mit der "linken Hand" ist es nicht mehr getan. K. W.