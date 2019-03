"Ker-Xavier Roussel" (Kunsthalle Bremen): Zum erstenmal ist hier, zählt man die Ausstellung in einer Pariser Privatgalerie des Jahres 1947 nicht mit, eine umfassende Ausstellung des Malers Ker-Xavier Roussel (1867–1944) zustande gekommen. Roussel, kein "Nach -Impressionist", stand im Wind-Schatten der Kunstgeschichte – der Generation, die durch Monet, Renoir, Sisley, Pissarro bestimmt wurde. Er erlebte ein ähnliches Schicksal wie Bonnard und Vuillard, die in den letzten Jahren in Deutschland gleichfalls in umfassenden Ausstellungen gezeigt und einer Revision der Urteile anheim gestellt wurden. Mit Vuillard war Roussel verwandt und befreundet. Günter Busch, dessen Initiative die erste große Retrospektive zu verdanken ist, sagt von einer Aufnahme, auf der Vuillard und Roussel zu sehen sind, man müsse sich erst hineinsehen, um sie zu unterscheiden – was zum Teil auch für ihre Bilder gilt. Busch liefert das beste Argument dafür, daß Roussel es schwer gehabt hat gegenüber den Fauves und den Kubisten, die in Form und Farbe "geschrien" hätten: Die Kunst Roussels und der ihm verwandten Maler sei leise gewesen, von Natur aus und aus Überzeugung. Die Kunst Roussels ist zugleich auch gemäßigter, bürgerlicher, ohne thematische oder formale Provokation. Die Bremer Ausstellung, welche Gemälde, Zeichnungen und Druckgraphik umfaßt, ist ein ausgezeichnetes Mittel, um eine gerechte Einordnung Roussels, der sich der Künstlergruppe der "Nabis" anschloß, zu ermöglichen (bis zum 21. November). j. j.

• Kinetische Kunst" (München, Galerie Klihm): Was die kleine Schwabinger Galerie Klihm, eine der abwechslungsfreudigsten unter den Privatgalerien Münchens, mit ihrer Ausstellung von Arbeiten des Op-art-Spezialisten Gerhard von Graevenitz zur Diskussion stellt, ist so kurzweilig, daß die Frage, ob so etwas noch "Kunst" oder wie eigentlich sonst zu nennen sei, von untergeordnetem Interesse ist. Auf alle Fälle ist es eine Unterhaltung für die Augen, ein Beruhigungsmittel für die Nerven und dennoch ein nicht leicht zu erschöpfender Anreiz unterschwelliger Erlebnisse.

Die "Objekte" – so tituliert der 1934 in der Mark Brandenburg geborene Autor, der an der Münchener Kunstakademie studierte, die Zeitschrift "nota" gründete und die internationale Bewegung "nouvelles tendances" ins Leben rufen half, seine Erzeugnisse – bestehen aus runden oder viereckigen Flächen, auf denen alle möglichen Arten von kurzen oder langen Streifen, kleinen oder großen Quadraten, runden Scheiben oder Halbkugeln elektrisch gesteuerte Bewegungen ausführen. Durch diese Bewegungen ergeben sich beständig wechselnde Kombinationen der Formbilder.

Nicht nur das. Dank einem noch nicht geklärten Reaktionseffekt der menschlichen Sehorgane treten beim längeren Hinschauen sogar farbliche Veränderungen ein, die sich nur im Bewußtsein des Betrachters vollziehen. Es können sehr lange Zeiten vergehen, bis die Möglichkeiten variabler Konstellation bei dem einzelnen "Objekte" ausgeschöpft sind. Bei einigen, so geht die Sage, könnten darüber hundert Jahre ablaufen. Wenn wir einen dieser Mechanismen eingeschaltet haben und niemand den Strom unterbricht, könnten also unsere Enkel und Urenkel immer noch neue Eindrücke davon aufnehmen. Eine skurrile Vorstellung. Und doch eine, die andererseits geradezu kosmische Perspektiven eröffnet.

So "unnatürlich" die Sache zunächst erscheint, so naturverwandte Assoziationen erweckt sie doch Wird man bei einigen Objekten an den Anblick erinnert, den Bakterien in einem Wassertropfen unter dem Mikroskop darbieten, so möchte man bei anderen beinahe an so feierliche Dinge wie den Tanz der Planeten denken. Vollends mystische Effekte vermittelt das "Große Lichtobjekt" (farbig), dessen nüchterner Aspekt vor der Einschaltung die unglaublichen Farb- und Formereignisse nicht ahnen läßt, die es nach der Inbetriebsetzung entfesselt. Hier winken ganz neuartige Möglichkeiten der Szenengestaltung für Bühnenwerke mythischen Inhalts.

Ob Kunst oder Nichtkunst: In diesen Konstruktionen stecken nicht nur intellektuelle, sondern wirklich schöpferische Kräfte.

Walter Abendroth