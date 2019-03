Im Kreise der Politiker, die sich herandrängen, um sich dem französischen Volke als Nachfolger des Generals de Gaulle zu empfehlen, hatte einer gerade noch gefehlt: François Mitterrand. Und effektvoll wie seine Erscheinung war sein jüngster Auftritt auf der politischen Szene. Kaum hatte der Staatspräsident am 9. September die vorläufig letzte seiner "historischen" Pressekonferenzen beendet, da machte schon ein gegnerisches "Communiqué" die Runde: "Ich appelliere an alle, die auf ihre Verantwortung als Staatsbürger nicht verzichten wollen Und es war von einer "neuen Hoffnung" die Rede und davon, daß sich in der Konferenz wieder einmal bestätigt habe, wie doch die Figur de Gaulles und das Wesen der Demokratie unvereinbar miteinander seien.

Das war schnell, prompt und nicht falsch erwidert. Denn das "Königtum" de Gaulles und die parlamentarische Demokratie – das ist nun wirklich zweierlei. Die "neue Hoffnung" aber steht auf wenig sicheren Füßen. Denn kein anderer als Mitterrand war der Autor des rasch und feurig hingeworfenen "Communiques". Und er selber erhebt den Anspruch, die "neue Hoffnung" zu sein.

Für einen Menschen, der es ernst mit den demokratischen Idealen meint, stellt sich die Lage in Frankreich trist und verwirrend dar. Trist – weil er die Demokraten so hoffnungslos miteinander zerstritten sieht, daß sie keine Alternative gegen de Gaulle bieten können. Verwirrend –, weil alle politischen Führer – de Gaulle, aber auch Waldeck Rochet, der Chef der Kommunisten, eingeschlossen – nicht offen sagen, was sie wollen. Sie gleichen raffinierten Schachspielern, die den vierten Zug bedenken, ehe sie den ersten tun. Wobei noch nicht einmal Tixier-Vignancour eine Ausnahme macht, obwohl doch sonst die Rechtsradikalen als Männer gelten, die "bierehrlich" an den Unsinn glauben, den sie verbreiten: Er aber, der Führer der politischen "Ultras", gibt sich als ein Mann der Mitte...

In solch trübem Wasser, in dem ein Mann wie der saubere Defferre untergehen mußte, bewegt sich nur ein Politiker, der besondere Schwimm-Talente hat. Und da sind wir wieder bei François Mitterrand.

"Ce Mitterand, je l’aime bien"‚ sagte von ihm François Mauriac im Jahre 1954, als der berühmte Autor noch seine "Bloc-Notes" für den "Express" schrieb. "Ich hab’ ihn gern. Ein romanhafter Bursche, will sagen: die richtige Romangestalt!" Seither hält Mauriac den General de Gaulle für ein Gottesgeschenk an Frankreich, und das Wort "Ce Mitterrand, je l’aime bien" flösse ihm heute gewiß nicht mehr aus der Feder. Bleibt immerhin die Frage, ob Mitterrand eine Romanfigur sei. Und wenn ja – welche? Etwa ein "Bei ami" nach Maupassant?

Er ist elegant, schlagfertig, couragiert und schnell, sehr schnell. Nicht, daß man ihm, einem sehr gebildeten Mann, die Fähigkeit zur Analyse, zur philosophischen Betrachtung absprechen könnte. Aber seine Stärke ist, daß er aufsteht und Antworten gibt. Je schärfer gefragt, desto brillanter seine Gegenattacke. Ein Debattenredner wie unser Schmidt-"Schnauze" könnte noch etwas von ihm lernen. Denn Mitterrand kann’s grob, aber auch fein. Und gerade die zart hingetupften Sarkasmen sind es, die zutiefst verletzen.

Einen besseren Oppositionsredner find’ man nit. Und großartig war’s, als Mitterrand im Salan-Prozeß als Zeuge aussagte. Wohl keiner hat so geschliffen, so mutig den "Mann hinter den Prozeß-Kulissen", den General de Gaulle, als den Urheber allen Unheils angeprangert. Und er blieb dabei Anti-Salanist, wie er Anti-Gaullist blieb. Und alles dies mit einer Haltung, die durchaus eines Mannes würdig war, der als "Siegelbewahrer", nämlich als Justizminister, amtiert hatte, noch ehe er sich als Rechtsanwalt niederließ. "Je l’aime bien" – das sagten heimlich viele. Wer weiß, vielleicht sagte es sogar der eine oder andere unter den Richtern ...