12. Oktober 1945

"Unterhaus für internationale Politik."

"Suchdienst auch für Dänemark."

"Deutschland soll in die Hilfsmaßnahmen, die von den schwedischen Quäkern z. 2. durchgeführt werden, mit einbezogen werden."

"Erste KPD-Versammlung in "Wiesbaden. Ungefähr 600 Personen wohnten der ersten Versammlung der Kommunistischen Partei in Wiesbaden bei. Hans Hartmann, der Leiter der örtlichen Kommunistischen Partei, sprach über den neuen Weg, den, wie er sagte, die Arbeiter in Deutschland suchen müssen, wenn Demokratie und Freiheit wiederhergestellt werden sollen."