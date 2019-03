P. St., Bonn

Das Landgericht in Bonn ist und bleibt in nächster Zeit vielbesuchter und vielzitierter Schauplatz gewichtiger Prozesse, die zum Teil über die Bundesrepublik hinaus Schlagzeilen machen. Zur Zeit steht der Berliner Rechtsanwalt Dr. Max Merten vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts, wo er sich wegen falscher Anschuldigung und falscher uneidlicher Aussage verantworten muß. Merten wird beschuldigt, den früheren Kanzler-Staatssekretär Dr. Hans Globke öffentlich und fälschlich der Teilnahme an der Judenverfolgung in Nordgriechenland bezichtigt zu haben.

Globke selber gehört zu den 30 Zeugen, unter denen sich so namhafte Persönlichkeiten wie Simon Wiesenthal aus Wien, der Verfasser des Buches "Ich jagte Eichmann", und der Eichmann-Verteidiger Dr. Robert Servatius befinden. Zwei Mitglieder des Bundesnachrichtendienstes sind ebenfalls als Zeugen unter Decknamen vorgesehen.

Das Verfahren begann mit einem Paukenschlag: Merten erschien am ersten Verhandlungstag nicht und mußte unter Polizeigeleit einen Tag später nach Bonn geflogen werden, nachdem Staatsanwalt Pfromm einen Vorführungsbefehl erwirkt hatte.

Voller Spannung sehen Richter, Psychiater, Gerichtsreporter und Verteidiger in Bonn einem Schwurgerichtstermin Ende November entgegen: Zum drittenmal werden in wenigen Wochen Manfred Tragert und Dino-Dieter Hoffmann, beide 25 Jahre alt, mit der Anklage konfrontiert, den Bonner Taxifahrer Karl-Heinz Koch am 1. Oktober 1964 gemeinschaftlich ermordet zu haben – Hoffmann als Anstifter, Tragert als Täter.

Nach den Landgerichtsdirektoren Heep und Quirin hat bei der dritten Auflage – in erster Instanz – des spektakulären Taximörder-Prozesses nun Landgerichtsdirektor Schroeder den Vorsitz des Schwurgerichts. Im Dezember 1964 war die Hauptverhandlung unterbrochen worden, um Tragerts Zurechnungsfähigkeit durch den Gerichtspsychiater Gierlich untersuchen zu lassen. Ergebnis: Tragert sei strafrechtlich voll verantwortlich. Zum zweitenmal wurde die Verhandlung im April 1965 ausgesetzt; inzwischen hatte der Direktor der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Bonn, Professor Dr. Weitbrecht, den Geisteszustand Tragerts geprüft. Sein Befund: Tragert sei unheilbar geisteskrank und leide an paranoider Schizophrenie. Der Mitangeklagte Hoff mann wiederum sagte zur allgemeinen Überraschung aus, Tragert habe "absichtlich auf Macke gemacht", wie er ihm vorher gesagt habe, um in eine Heilanstalt eingewiesen und dann nach einiger Zeit als geheilt entlassen zu werden.

Tragert wurde daraufhin einer dritten psychiatrischen Instanz überstellt, nämlich dem Hamburger Professor Albert Langelüdecke. Erst bei der Hauptverhandlung im November wird das Gutachten von Professor Langelüdecke freigegeben und erst dann wird sich zeigen, welches der beiden psychologischen Vor-Urteile richtig war. Manfred Tragert, so war im Landgericht Bonn zu erfahren, soll geäußert haben, er habe "zwei Prozesse platzen lassen" und fühle sich durchaus imstande, "sechs weitere Prozesse durchzuhalten".

Der Taximörder-Prozeß wird allem Anschein nach zu einem Markstein in der Diskussion um Berechtigung und Bedeutung, Beweiskraft und Fragwürdigkeit, Wert und Unwert psychiatrischer Gutachten bei Strafprozessen. Ein Mithäftling Tragerts, der schweizerische Rechtsanwalt Professor Hans Deutsch, dürfte fast zum gleichen Zeitpunkt Anlaß eines nicht minder bedeutsamen Verfahrens um die Wiedergutmachung werden. Die Bonner Staatsanwaltschaft will bis November das Ermittlungsverfahren gegen Deutsch abschließen. Der Rechtsanwalt, der am 3. November 1965 genau ein Jahr in Untersuchungshaft sitzen wird, soll des Betrugs und der Anstiftung zum Meineid angeklagt werden. Ihm wird vorgeworfen, die Bundesrepublik um 17,5 Millionen Mark geschädigt zu haben.