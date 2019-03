Im Wahlkreis Obertaunus kämpfte die CDU unter Einsatz ihrer Prominenz sozusagen gegen sich selbst. Denn die Eroberung des Wahlkreises bei der Nachwahl am vergangenen Sonntag kostete sie einen Platz auf der Landesliste. Dieser war bisher von dem erfahrenen Rechtsanwalt Karl Kanka eingenommen worden, der im Rechtsausschuß des Bundestages schwer zu ersetzen sein wird. An seine Stelle zieht der Wahlkreis-Eroberer Leisler-Kiep in den Bundestag ein. Kiep wurde mit Tausenden Erststimmen der FDP gewählt. Der FDP-Kandidat Staratzke brauchte nämlich keine Stimmen mehr. Er war schon über die Landesliste abgesichert. In der gleichen Lage befand sich der SPD-Kandidat Gscheidle.

Deshalb forderte die FDP ihre Wähler auf, die Erststimme der CDU zu geben. Der FDP kam es ja nur auf die Zweitstimmen an. Die brauchte sie für die Verrechnung über die Liste. Viele CDU-Wähler revanchierten sich und gaben ihre Zweitstimme der FDP. Hätte diese weniger Stimmen bekommen, dann hätte sie ein Bundestagsmandat eingebüßt. Dann hätte sie jetzt nur 48 statt 49 Bundestagssitzen und wäre damit schwächer als die CSU. Der Verlierer aber wäre kein Hesse, sondern Dr. Emde aus Nordrhein-Westfalen. Für den Laien eine fast undurchschaubare Arithmetik. Aber die Taunus-Wähler, keine Hinterwäldler, haben’s kapiert. Ihr Wahlkreis ist nun durch drei Kandidaten im Bundestag vertreten: Leisler-Kiep (CDU), Staratzke (FDP) und Gscheidle (SPD).

Solche Aufregungen gab es bei der Nachwahl im Wahlkreis Schweinfurt nicht. Dort erzielte am gleichen Tage ein Bonner Journalist, Dr. Max Schulze-Vorberg, einen ungewöhnlich hohen Sieg für die CSU: 57,2 Prozent. Schulze-Vorberg hat viele Jahre beim Rundfunk und Fernsehen gearbeitet. So wußte er, wie man seine Chancen optisch und rhetorisch wahrnimmt. R. S.