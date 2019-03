Lyndon B. Johnson begab sich ins Marine-Hospital Bethesda, um sich einer Gallenblasen-Operation zu unterziehen. Die Ärzte rechnen damit, daß er zwei Wochen im Krankenhaus bleiben muß.

Bill D. Moyers, Pressechef des Weißen Hauses und Johnsons politisches Mädchen für alles, nimmt seit neuestem an dem Dienstag-Lunch teil, bei dem die großen außenpolitischen Entscheidungen gefällt werden. Johnsons übrige Tafelgäste: McGeorge Bundy, Dean Rusk, Robert McNamara.

Ernesto Che Guevara, bisheriger Industrieminister von Kuba, wurde aus der Führung der Vereinigten Sozialistischen Revolutionspartei Kubas ausgeschlossen. Der in Argentinien geborene Kommunist war seit einem halben Jahr verschwunden. Er soll, wie Fidel Castro in einer Fernsehrede mitteilte, seine kubanische Staatsbürgerschaft aufgegeben und Kuba verlassen haben. Angeblich hält er sich in "neuen Kampfgebieten" auf.

Rodion Malinowski, Verteidigungsminister, Marschall und zweifacher Held der Sowjetunion, nahm als Gast an dem größten österreichischem Herbstmanöver seit den Tagen von Kaiser Franz Josef teil. Der Marschall, der im April 1945 als Sieger in Wien eingezogen war, sprach sich lobend über den Zustand des österreichischen Bundesheeres aus und bemängelte nur die zahlreichen störenden Touristen.

Karl Blessing, Bundesbankpräsident, und Heinrich Troeger, Vizepräsident der Notenbank, werden weiterhin die Währungspolitik der Bundesbank verantwortlich leiten. Ihre Ende des Jahres ablaufenden Anstellungsverträge werden um zwei Jahre verlängert. Die Bundesbank wird ihre strenge Währungspolitik fortsetzen.