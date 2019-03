Inhalt Seite 1 — Päpstliche Stippvisite in New York Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Vierzehn-Stunden-Stippvisite des Papstes Paul VI. in der Neuen Welt war das Ereignis der Woche. Millionen von Europäern wurde es über ‚Early Bird" ins Wohnzimmer gebracht: An Fernsehschirm konnten sie miterleben, wie die Amerikaner dem leicht fröstelnden Papst am Montagnachmittag zujubelten als er im glasüberdeckten Wagen vom Kennedy-Flughafen durch die Elendsviertel New Yorks und über die Fifth Avenue rollte.

Im Apartment des amerikanischen UN-Botschafters Goldberg im Hotel Waldorf-Astoria empfing Präsident Johnson das Oberhaupt der katholischen Kirche zu einem fünfzig Minuten langen Gespräch. Themen: die Krisenpunkte der Weltpolitik, die Arbeit der Vereinten Nationen, der Kampf gegen das Analphabetentum. Johnson stellte dem Papst seine Frau und seine vor kurzem zum Katholizismus übergetretene Tochter Luce vor.

An die UN-Vollversammlung richtete Paul VI. auf Französisch einen Friedensappell: "Nie wieder Krieg!" Unter seinen Zuhörern waren Jacqueline Kennedy und der sowjetische Außenminister Gromyko. Alle Delegationen außer der albanischen waren vertreten.

Vor 90 000 Menschen zelebrierte Paul VI. danach im Yankee-Stadion eine Messe und durchschritt im Eiltempo den vatikanischen Pavillon auf der Weltausstellung. Bürgermeister Wagner errannte den Heiligen Vater zum Ehrenbürger New Yorks. Nach vierzehn Stunden und drei Minuten auf amerikanischem Boden startete der Papst zum Rückflug in die Ewige Stadt.

Die Reise nach New York war die bewußte Fortsetzung einer Politik, der Paul VI. Konturen gegeben hat: der politischen Pilgerfahrten des Heiligen Vaters.

Seit 1804, als Pius VII. Napoleon in der Pariser Kathedrale Notre Dame krönte, hatte über 150 Jahre kein Papst seine Residenz verlassen. Erst Johannes XXIII. setzte das Reisen auf sein Programm. Er pilgerte nach Loreto und Assisi und wollte auch Lourdes und Monte Cassino besuchen.

Paul VI. machte Auslandsreisen zum Teil seiner Politik. Im Januar 1964 flog er in das Heilige Land, nach Jordanien und Israel. Er pilgerte zu den biblischen Stätten, nach Kapernaum, Nazareth, zum Berg Tabor, zur Grabeskirche und sprach mit dem israelischen Präsidenten und dem Patriarchen Athenagoras, dem Oberhaupt der Ostkirche.