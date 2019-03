Inhalt Seite 1 — Per Lkw nach den USA Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den Direktionszimmern des neuen, oberhalb des Hamburger Hafens erbauten Hochhauses der Hamburg-Süd-Gruppe werden ernsthaft ungewöhnlich anmutende Pläne studiert, die der Oetker-Reederei den Anschluß an den technischen Fortschritt in der Schiffahrt sichern sollen. Die zusammen mit der Hamburger Großwerft Blohm und Voss AG betriebenen Studien betreffen Trägerschiffe, sogenannte Barge-Carrier, die schwimmfähige Großbehälter von je 300 Tonnen zwischen Europa und Südamerika transportieren sollen.

Das Prinzip der neuen Schiffe ist denkbar einfach. Die Großbehälter – an der Küste sagt man auch Leichter – werden durch eine Pforte im Heck des Schiffes eingeschwommen; ein bordeigener Kran hebt sie in die Höhe der einzelnen Decks, wo sie in Dreier- oder Viererreihen abgesetzt werden. Man rechnet, daß ein Schiff zwanzig, dreißig oder noch mehr Leichter laden kann. Der Ladevorgang selbst wird per Leichter vielleicht zehn Minuten dauern.

Die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat Vergebens – dieser alte Landserspruch trifft auch auf die Schiffahrt zu. Von den siebzig Tagen, die heute die Reise eines Schnellfrachters von Europa nach Südamerika und zurück dauert, verliert das Schiff die Hälfte der Zeit in den Häfen – entweder durch das Laden und Löschen der einzelnen Partien oder auch – völlig sinnlos – einfach durch das Warten auf einen Liegeplatz.

Da die 300-Tonnen-Leichter vor dem Einlaufen des Schiffes im Hafen selbst oder noch besser im Binnenland beladen beziehungsweise nach dem Absetzen entladen werden können, spart das Trägerschiff Zeit. Es kann öfter zwischen den Küsten pendeln, die Umschlagkosten werden geringer und die Hafengebühren reduziert.

In Zahlen: Ein heute üblicher Stückgutschnellfrachter für den Südamerikadienst kostet 15 Millionen Mark. Die Tageskosten werden von der Reederei mit rund 10 000 Mark beziffert, pro Stunde also etwa 400 Mark. Zehn oder zwanzig sinnlose Wartetage kosten also viel Geld, was sich naturgemäß bei den Transportpreisen niederschlagen muß.

Obwohl die deutschen Reeder in diesem Jahr rund hundert Neubauten, in Auftrag gegeben haben, ist bisher nun allerdings weder ein Trägerschiff noch einer der 300-Tonnen-Leichter bestellt worden.

Die Öffentlichkeit wird sich durch die Meldungen über die Neubaupläne deutscher Reedereien leicht täuschen lassen, möglicherwiese auch durch die Pläne der Hamburg-Süd-Gruppe. Tatsache ist, daß in der Weltschiffahrt ein tiefgreifender Umwandlungsprozeß begonnen hat, der auch die heute noch kapitalkräftigen deutschen Reedereien sehr schnell vor schwerwiegende Entscheidungen stellen wird.