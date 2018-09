Zum dritten und letzten Mal:

Uwe Johnsons neuer Roman "Zwei Ansichten"

Von Walter Jens

Die Herren Vorredner haben mit Nachdruck betont, daß sich Johnsons "Zwei Ansichten" bei genauer Lektüre als Trugbild erweisen: In Wahrheit gebe es nur eine einzige Optik, der Photograph aus dem Westen, Herr B., bleibe gegenüber seiner östlichen Mitspielerin, der Seitenschwester D., ein Phantom ohne Kontur – und in der Tat erfüllt der junge Herr B. gewiß die Ansprüche nicht, die man an die Figur eines ansonsten auf Realien-Treue bedachten Buches stellen muß.

Nicht seine Blässe – seine Unglaubwürdigkeit stört den Betrachter. Ein Bildreporter, der durch die Belieferung einer holsteinischen Kreiszeitung (Lokalredaktion) mehr als nötig verdient, ist ein Widerspruch in sich selbst, und das um so mehr, als er es sich, allen Berufsusancen zum Trotz, auch noch angewöhnt hat, die redaktionelle Bildauswahl zu bemäkeln: Cartier-Bresson in Eutin, Stefan Moses in Heiligenhafen! Nein, dieser Starr Stolz im Bunde mit so viel larmoyanter Gefühlsseligkeit; dieser Auto-Fanatismus gekoppelt mit Weltfremdheit; diese technischen Fähigkeiten, durchsetzt mit ennui, nausée und Provinzonkel-Hilflosigkeit – das ist unmöglich; unser junger Mann ist weder Photograph, noch versteht er einen Sportwagen richtig zu lenken. Er hat einen falschen Beruf, er fährt nicht das richtige Auto: Er stammt nicht aus Holstein, sondern aus Mecklenburg oder Pommern; er ist ein DDR-Flüchtling, der sich in Westberlin zu akklimatisieren versucht.

Das Problem "ein Holsteiner betritt die große Stadt, wird gebeutelt und über den Löffel barbiert, faßt Fuß und kommt langsam voran" – dieses Problem verdeckt das wahre Grundmuster nicht. Hinter dem jungen Mann von der westlichen Ostsee schimmert eine ganz andere Figur, eine Jonas-Gestalt durch, die weiter östlich zu Haus ist; der Firlefanz mit dem Auto, der Kamera und den bundesrepublikanischen Gefühlsrequisiten erweist sich als Draperie, die man leicht beseitigen kann. Ich stimme Horst Krüger mit Entschiedenheit zu: Es gibt in Johnsons Buch wirklich nur eine einzige Ansicht; denn auch Herr B. ist, kratzt man den Lack ab, eine DDR-Figur. Franz Biberkopf aus Wismar oder Schwerin, der Weltstadt gegenüber so verstört und verbiestert, wie es ein Lokalphotograph aus Malente-Gremsmühlen niemals zu sein pflegt, kommt nach Berlin. Ihm ist bange, er kennt sich nicht aus, die Taxifahrer treiben Schabernack mit ihm. Er irrt herum, kommt unter die Räder, möchte anständig bleiben (und der D. die Treue bewahren), möchte "eingeführt" sein und hat nur den einzigen Wunsch: "angenommen zu werden" und sich in einer Welt zu Hause zu fühlen, deren Gesetze ihm fremd sind. "Zwischen den Schaufenstern fuhren die Autobusse schnell und leer, unter den leuchtenden Schriften standen Paare am Glas und betrachteten hoffnungsvoll die ausgestellten Gegenstände. An einer Ecke in einem Wirtschaftsgarten unter niedrigem gelbem Licht waren Leute beim Abendessen unter sich" – jawohl, das ist der Einzug des DDR-Biberkopf in Berlin, der Auftritt eines Mannes, der nicht dazugehört (wie alle anderen: "Es hätte fröhliche Gesichter, es lachte ... rauchte Zigaretten, blätterte in Zeitungen" heißt es bei Döblin); das ist keineswegs das Entree eines cleveren Metierbeherrschers aus Holstein.

Dieser Mann hat Angst; der Autor, auf seiner Schulter sitzend, weiter (aber nicht sehr viel weiter) sehend als er, bemüht sich, die Irritation auch im Stil wiederzugeben: Kneipen-Assoziationen, Syntax der Betrunkenheit, erlebte Rede ("da sollte mal einer kommen"), spärliche Maximen, Personalpronomen, wo ein Reflexivum stehen müßte – der Mann sieht sich selbst als einen Fremden an, hat kein Vertrauen zu sich: "nach einer Weile konnte er auf das Gespräch neben ihm wieder achten".