Von Nina Grunenberg

Der Stuttgarter Kultusminister Wilhelm Hahn residiert in einem Flügel des Neuen Schlosses, dessen distinguierte Atmosphäre aus Renaissance und Knoll International ein gewisses Zeremoniell von ganz allein zu fordern scheint: Hier mal eben flott beim Minister anzuklopfen, würde stillos wirken. Und wenn einen dennoch eine unbotmäßige Lust ankäme – das Vorzimmer ist so hehr, daß einen der Mut verläßt.

Ich fand es deshalb nur angemessen, in einen separaten Raum zum Antichambrieren geschickt zu werden, dem Wasserspiel auf dem Schloßhof zuzusehen und in leicht abgegriffenen Broschüren der Baden-Württembergischen Landesregierung zu blättern, bis die Vorzimmerdame die Verbindungstüre wieder öffnete und in höflich leisem Ton aufforderte: "Der Herr Minister läßt bitten."

Dann hieß es noch, die beträchtliche Distanz zwischen der Tür und dem am anderen Ende des Raumes stehenden Ministerschreibtisch elegant zu nehmen, dem Minister, der mir drei Schritte entgegenkam, die Hand zu geben, Platz zu nehmen, eine Erklärung abzugeben, die Fragen zu stellen ...

Wilhelm Hahn saß da und wartete ab, eine noble Erscheinung, die hellen blauen Augen freundlich distanziert auf mich gerichtet, wie ein Mann, der in aller Form die Hoffnung aufgegeben hat, eine Frage gestellt zu bekommen, die nicht auch schon dagewesen wäre. Mit verhaltener Stimme, die den Zuhörer zwingt, sich vollkommen auf seine Worte zu konzentrieren, gab er Auskunft über die einzelnen Stationen seiner Karriere, die ihn vom Bischofsamt bis ins Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg führte.

Wilhelm Hahn ist Balte und wurde 1909 in Dorpat in Estland geboren. Die Kombination zwischen Theologie und Politik, die für seine Laufbahn kennzeichnend ist, versteht er selbst nur als logische Fortsetzung einer Familientradition: Sein Urgroßvater, ein baltischer Offizier, hatte das Schwert mit der Bibel vertauscht, um als Pioniermissionar in Deutsch-Südwest die Hereros zu bekehren. Der Vater Traugott Hahn, Theologieprofessor an der deutschen Universität in Dorpat, wurde 1919 von den Bolschewisten ermordet: In den Revolutionsjahren hatte er eine ähnlich umstrittene Schlüsselstellung inne wie in unseren Tagen der polnische Kardinal Mindszenty. Noch heute ist das Andenken an diese Märtyrerfigur in evangelischen Kreisen mit ostelbischpietistischer Tradition lebendig.

Die Familie flüchtete nach Gütersloh in Westfalen: "Es war ein kümmerliches Flüchtlingsschicksal." Obwohl seine Neigung der Jurisprudenz galt, wählte Wilhelm Hahn die Theologie als Studienfach: "Es entsprach der Tradition", – ein Wort, das der Minister häufig benutzt.