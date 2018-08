Inhalt Seite 1 — Putsch in Djakarta – Was wird mit Sukarno? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es hat mehrere Tage gedauert, bis der Putschversuch von Djakarta in seinen Umrissen und zumal in seiner Frontenbildung leidlich deutlich wurde. Da die Nachrichtenverbindungen zur Hauptstadt des 100-Millionen-Staates Indonesien fast ganz unterbrochen waren, bleibt das Bild, das die Außenwelt bisher vom Ablauf des Aufstandes gewann, immer noch überaus lückenhaft.

Nach vielen – einander zunächst widersprechenden – Meldungsfetzen steht aber jetzt soviel wohl fest: Alarmiert durch ärztliche Informationen über den schlechten Gesundheitszustand Präsident Sukarnos versuchten kommunistische Kräfte, durch einen Gewaltstreich die Macht in Indonesien an sich zu reißen. Als militärische Galionsfigur bedienten sie sich dabei eines bisher kaum bekannten Bataillonskommandeurs der Palastwache, des Oberstleutnants Untung.

Wie groß die politische Gruppe war, die den Obersten stützte, läßt sich noch nicht übersehen; ziemlich gewiß scheint dagegen zu sein, daß sich militärisch am Putsch nur Einheiten von Sukarnos 3000 Mann starker Leibgarde, außerdem einige Teile des strategischen Armeekommandos und eine Division in Mitteljava beteiligt hatten. Die Luftwaffe, die mit den Putschisten sympathisierte, hielt sich im Hintergrund.

Die Aktion kam allem Anschein nach so überraschend, daß die regulären Streitkräfte einige Tage brauchten, bevor sie zum Gegenschlag ausholen konnten. Dadurch gelang es den Rebellen, Anfangserfolge zu erzielen – dazu gehört auch die „Liquidierung“ einiger Militärführer wie des Armeechefs Achmed Jani. Zunächst hieß es, auch General Nasution, legendärer Guerillastratege aus dem indonesischen Unabhängigkeitskrieg und seither seinem Prestige nach zweiter Mann im Staat, sei von den Putschisten getötet worden. Inzwischen gibt es mehrere Meldungen, daß er nur verwundet worden sei.

Kaum noch zweifelhaft erscheint, daß der Aufstand zusammengebrochen ist und daß das Militär ganz Herr der Lage ist. In einer Rundfunkansprache kündigte Präsident Sukarno an, er habe den Generalmajor Suharto zum provisorischen Heeres-Stabschef ernannt und mit der Aufgabe betraut, den Frieden in Indonesien zu sichern. Zugleich appellierte Sukarno mit zitternder Stimme an seine Landsleute, „den Geist der Eintracht und der nationalen Einheit“ weiterhin lebendig zu erhalten.

Mit derlei Appellen hat der Mann, dem das historische Verdienst gebührt, das Reich der 3000 Inseln zu einem Nationalstaat zusammengefügt zu haben, in der Vergangenheit schon mehr als einmal Gefahrensituationen überwunden. Aber früher tat er dies von jener gesicherten Position aus, die der „Mr. Indonesia“ sich erkämpft hatte. Als ein Meister der politischen Balanceakte hat er die Kommunistische Partei Indonesiens (mit ihren zwei Millionen Mitgliedern) immer dann ins Spiel gebracht, wenn es ihm darum ging, gegenüber der Armee ein Gegengewicht zu schaffen – und umgekehrt.

Diese Regierungsmethode nach dem Prinzip des prekären Gleichgewichts erwies sich in den letzten Monaten als immer schwieriger. Sukarno, dessen Verhältnis zur Realität offensichtlich immer lockerer wurde, manövrierte Indonesien weltpolitisch mehr und mehr in das Fahrwasser Pekings, kehrte den Vereinten Nationen den Rücken und räumte den indonesischen Kommunisten – der stärksten KP in einem nichtkommunistischen Land – einen innenpolitisch immer stärkeren Einfluß ein.