Ein polnischer Gelehrter und Politiker ist gestorben, der über die Grenzen, welche die Welt teilen, hinausgewirkt hat: Oskar Lange, Wirtschafts-Professor und Staatsratsmitglied, Sozialist und Liberaler, Pole und ehemals amerikanischer Bürger.

Als ich dem kleinen, blassen Mann 1958 zum erstenmal gegenübersaß, hatte er gerade eine Enttäuschung hinter: sich. Sein Vorschlag, der Wirtschaftsmisere des Landes durch eine radikale Preis- und Lohnreform zu begegnen, war von der Parteiführung abgelehnt worden. Sie wagte nicht, das allgemeine Lohnniveau mit einem Ruck um sieben Milliarden zu erhöhen. Es stieg dann freilich in den folgenden drei Jahren um dreißig Milliarden – ohne heilsame Folgen.

Eine neue Enttäuschung war dann für Lange die Auflösung des Wirtschaftsrates beim Ministerrat, den er leitete. Die Reformideen, die dieser Gehirntrust der Wirtschaftsintellektuellen entwickelt hatte, trugen später Früchte nicht etwa in Polen, sondern dort, wo man den polnischen Professor viele Jahre nur als "Revisionisten" verdächtigt hatte: in der DDR und der Tschechoslowakei. Die Ironie, die darin lag, hat Oskar Lange bitter empfunden. Er quittierte sie mit einer gewissen politischen Resignation.

Sein Rat, seine Vorträge waren in den letzten Jahren in London, Paris, Rabat, Algier und New Delhi lieber gehört als im Warschauer Zentralkomitee, dessen Mitglied er war. Als Sozialist, der er bleiben wollte, hatte er stets mit dem Schatten der stalinistischen Dogmatik zu kämpfen. Dabei war es ausgerechnet Stalin gewesen, der 1944 in einem Brief an Roosevelt den Professor Lange anforderte, der seit 1938 an der University of Chicago lehrte. Damals gab Lange seine amerikanische Bürgerschaft auf, wurde erster Botschafter der kommunistischen Warschauer Regierung in Washington und bei den Vereinten Nationen. Dann kehrte er 1948 in die Heimat zurück.

Was er aus Amerika mitbrachte, waren Einsichten und eine konkrete Methode, die einzige, die für die Landwirtschaft noch ein wenig Hoffnung bietet: Ökonometrie, Programmierung. Erst 1956, als Gomulka wiederkam, bot sich für Lange die Chance, die Theorien in der Praxis zu erproben. Weil aber Gomulka – wie so viele Mächtige in Ost und West – dem Rat der Intellektuellen wenig traut, blieb man in Polen bei allen Reformen auf halben Wege stecken. Für Oskar Lange blieben so statt wirklichem Einfluß bloß nationale und internationale Ehrungen – und jetzt, nach langer Krankheit, ein Staatsbegräbnis.

