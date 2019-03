Edmund Rehwinkel, der erste Mann des Deutschen Bauernverbandes, bringt Frankreichs Premierminister Pompidou in Verlegenheit; de Gaulles Regierungschef verbat sich vor kurzem die Einmischung der französischen Landwirtschaftsfunktionäre in die hohe Politik und wies die harte Kritik der Bauern an Frankreichs EWG-Boykott sehr von oben herab zurück. Auf der anderen Rheinseite aber machte sich jetzt Rehwinkel genau solchen frevelhaften Hineinredens schuldig.

In Köln schalt er die europäische Supranationalität, hielt einstimmige EWG-Beschlüsse weiter für nötig, forderte verstärkten Einfluß der Regierungen in Brüssel und wollte die Kompetenzen der Hallstein-Kommission reduzieren. Über diesen Ausflug in die hohe Politik wird Pompidou glücklich sein, öffentliches Lob kann er aber nicht spenden, das wäre inkonsequent. Gaullist Rehwinkel liest unterdessen die Feststellung seines Pariser Kollegen Caffarelli, des Vorsitzenden des französischen Bauernverbandes, der die Supranationalität zum Funktionieren der Agrar-EWG für unerläßlich hält.

Mißlich zu sehen, wie der deutsche Bauernführer die Front der europäischen Landwirtschaft gegen de Gaulle zersplittert. Er sollte doch überlegen: Wenn die Regierungen im EWG-Ministerrat mächtiger und Hallsteins Kommissare schwächer werden, wird das angesichts des dann noch voller entfalteten Gewichts der Agrarinteressen Frankreichs nachteilig für Deutschlands – und Rehwinkels – Bauern sein. hb.