Soviel Kuchen wie gewünscht

Es gibt Luxushotels mit Luxuspreisen. Aber ist man einmal dort abgestiegen, kann man manches billiger haben als anderswo. Im Hotel Interkontinental in Frankfurt am Main kann man mit einem Kaffeegedeck (auch Tee oder Schokolade) für 3,50 Mark soviel Kuchen essen, wie man kann oder will.

Einkaufs-(raffin-)Essen

Dem Ortsfremden wird in Essen neuerdings der Einkauf leicht gemacht. Das heißt, die Lösung des ärgerlichsten Problems, die Suche nach einem Parkplatz in der Innenstadt, ist dadurch vereinfacht, daß man für den Autofahrer einen übersichtlichen Plan angefertigt hat. Auf ihm sind sämtliche Parkplätze, -häuser und Parkstreifen sowie die Einbahnstraßen mit Richtungspfeilen verzeichnet. Außerdem findet man auf der Innenseite des Prospektes die wichtigsten Einkaufszentren mit allen am Wege liegenden Geschäften und Kaufhäusern abgebildet. Herausgeber sind nämlich die der Parkgemeinschaft Essen angeschlossenen Firmen.