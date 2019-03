Die Flotte der Hamburg-Amerika Linie (Hapag), Hamburg, ist im Durchschnitt neun Jahre alt, aber schon modernisierungsbedürftig. Wer in der Schiffahrt mithalten will, muß sich dem technischen Fortschritt anpassen. Die Modernisierung des Ostasiendienstes der Hapag ist in vollem Gange, für den Dienst nach Westindien hat sie zehn moderne Frachtschiffe auf deutschen Werften bestellt. Sie sollen dem Ersatz der dort beschäftigten älteren Einheiten beziehungsweise der für diese Fahrtgebiete gecharterten Tonnage dienen.

Die Hapag steht damit vor beträchtlichen Investitionen, die um so schwieriger zu finanzieren sein werden, als das von den Reedereien erhoffte Strukturhilfeprogramm des Bundes für die deutsche Seeschiffahrt nicht realisiert worden ist (und angesichts der leeren Bundeskassen wohl auch in Zukunft nicht realisiert werden wird). Was die öffentliche Hand sonst für die deutsche Schiffahrt finanziell tut, sehen die Reedereien nur als "kleine Hilfen" an.

Mit Recht weist die Hapag in ihrem Geschäftsbericht für 1964 darauf hin, daß im Hinblick auf das nach wie vor ungünstige Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdmittel, das vor allem auf das Ausbleiben einer Entschädigung für die Kriegs- und Reparationsverluste zurückgeht, sich die Neubaupläne nicht allzu stark auf eine Neuverschuldung stützen dürfen. Also bleiben nur zwei Wege offen: Die Selbstfinanzierung und eine Kapitalerhöhung. Angesichts der Lage auf dem Kapitalmarkt und der "dünnen" Dividende von 6 Prozent, die von der Hapag seit Jahren (auch wieder für 1964) gezahlt wird, sind die Aussichten für eine erfolgreiche Aktienemission nicht rosig. Es sei denn, der Großaktionär, die Deutsche Bank, würde sich entschließen, an der Kapitalerhöhung über seinen Anteil hinaus mitzuwirken.

Wahrscheinlich wird sich aber die Hapag bei ihrem Investitionsprogramm in der Hauptsache auf die Selbstfinanzierung verlassen müssen. Wie der Abschluß für 1964 zeigt, sind hierfür die Chancen nicht ungünstig. Die Anhebung des Frachtenniveaus hat zu einer proportionalen Steigerung des Rohertrages geführt. Das Einbehalten eines großen Teiles der Erträge zur Investitionsfinanzierung bedeutet allerdings, daß die Aussichten der Aktionäre, in den nächsten Jahren mehr als 6 Prozent Dividende zu erhalten, äußerst gering sind. K. W.