"Was die Wettbewerbspolitik anbelangt, so sind noch keine grundsätzlichen Änderungen gegenüber den früheren Jahren festzustellen, denn nach wie vor hat die Bundesregierung den Wettbewerb als eines der tragenden Elemente der sozialen Marktwirtschaft anerkannt. Punktuell beginnt sie allerdings das Prinzip dort aufzulockern, wo ein wirtschaftlicher oder politischer Schaden durch einen unbehinderten Weffbewerbsmechanismus droht, zum Beispiel im Wettbewerb zwischen Öl und Kohle sowie zwischen Warenhäusern und mittelständischem Einzelhandel (Selbstbeschränkungsabkommen aller Art). Aus den gleichen Gründen ist auch der ursprüngliche Vorschlag der Bundesregierung im sogenannten Kartellbenicht, die Preisbindung der zweiten Hand generell zu verbieten, fallen gelassen worden, so daß sich insgesamt eine wirtschaftspolitische Tendenz zur Strukturenerhaltung abzeichnet, deren diametraler Gegensatz zum Wettbewerbsmechanismus die mit der Anwendung des Kartellgesetzes beauftragten Behörden im Einzelfall vor unlösbare Schwierigkeiten stellen kann". Dr. Gerhard Rauschenbach, Vizepräsident des Bundeskartellamtes