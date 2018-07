IPHIGENIE AUF TAURIS

Von Johann Wolfgang Goethe Berliner Festwochen, Schillertheater

Zwei Ziele hatte sich Rolf Henniger als Regisseur des „Festwochen-Klassikers“ gesteckt. Das Winckelmann-Hellas der edlen Einfalt und der stillen Größe erschien um Archaik erweitert. Im Sprechstil hingegen unterspielte die Inszenierung den Goetheschen Jambenfluß; den modernen Zuschauer sollte herzlicher Gefühlsausdruck, schlicht vorgetragen, ansprechen. Hieß das nicht, die Quadratur des Zirkels zu erzwingen?

H. W. Lenneweit baute an Stelle des „Hains vor Dianens Tempel“ einen atriumartigen Tempelvorhof. Des Vorhofs felsige Struktur erinnerte an die abstrakten Schichtungen, mit denen Fritz Wotruba in Wien und Salzburg den Antiken-Zyklus Sellners ausgestattet hat. Für Hintergrund und Plafond der Bühne hatte Giorgio Strehlers Mailänder Bühnenbildner Damiani Pate gestanden. Die doppelte Nachahmung, schwach im einzelnen, paßte nicht zusammen. Sie hatte nur einen einzigen Überraschungseffekt: Als Bühnenlicht aufblitzte, stand (zwischen grünlichen Eistönen) vor einem weißen Hintergrund, schwarz gekleidet, Iphigenie, eine überschlanke Jungfrau mit Pferdeschwanzfrisur. In Variationen von Schwarz ließ der Kostümbildner Günter Walbeck auch alle übrigen Personen auftreten. Thoas’ Königskrone entstammte anscheinend derselben Werkstatt, wo auch Wotrubas Salzburger Labdakiden ihre Kopfbedeckungen hatten arbeiten lassen.

Gisela Mattishent durfte ihre tiefere Stimmlage nur selten einmal anklingen lassen. Die Jungfrau Iphigenie war von den Greueln in Atreus’ Haus wie vom Dianadienst unberührt geblieben. Sogar das Parzenlied bedeutete ihr nur eine Weise aus Kindertagen. Das dramaturgisch retardierende Moment – ob den olympischen Göttern wohl zu trauen sei – fiel aus. Alle Überredungskraft dieser intensiven Schauspielerin sparte die Regie für das Schlußgespräch mit Thoas auf.

Die Führung der Hauptgestalten bewegte sich gegensätzlich zur Szenik. Was Henniger vorgeschwebt haben mag, das brachte er als Orest zweimal herzbewegend über die Rampe: bei der Erkennung der Geschwister und als Lebensfreude nach der Heilung vom Fluch. Praktisch ungespielt blieb jedoch die Wahnsinnsszene zuvor. Damit verschenkte der Schauspieler Henniger, was der Regisseur Henniger von ihm hätte fordern müssen: die dramatische Evidenz eines Kontrastes, den Mittelpunkt der Handlung.

Hennigers Regie verlief so einlinig, daß der Pylades von Christian Rode kaum eigenes Profil gewann und ein Goethe-Sprecher hohen Ranges, Wilhelm Borchert sich als Thoas auf eine Barbarencharge abgedrängt sah. In einer echten Chargenrolle, dem Arkas von Eduard Wandrey, gelang für Augenblicke, was der Inszenierung insgesamt nicht glückte: Goethes große Sprachform, individuell durchdacht.