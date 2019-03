Von W. M. Riegel

Wenn ein beliebiges Sportereignis "ab"gefilmt wird, entsteht dann ein Sportfilm?

Wenn die Wochenschau eine Sonderausgabe in Farbe über das Grand National herausgibt, ein Folklorefilm über exotische Volksbelustigungen mit sportlichem Einschlag gedreht, ein Streifen über. Naturwunder zwecks Belebung der Szenerie mit einer Equipe von Schwimmerakteuren angereichert wird oder ein höchst amüsantes Filmfeature ein Fußballspiel nur durch das Mienenspiel der Zuschauer mitteilt – entstehen dann schon Sportfilme?

Kurz: was ist ein Sportfilm? Existiert das Genre wirklich? Dem Augenschein nach zu schließen, höchstens in Ausnahmefällen. Der "Sportfilm" ist, im Normalfall, ein Kurzfilm fürs Beiprogramm der Kinos. Einmal alle vier Jahre tritt er mit den Winter- und Sommerolympiafilmen kurz aus seinem Dornröschenschlaf heraus. (Für die Olympiafilme nun hat seinerzeit ja wohl Leni Riefenstahl Normen gesetzt, was nicht bedeutete, daß die Olympiafilme seitdem besser geworden wären.) Der jüngste, der Tokio-Film von Ichikawa, hat ganz offensichtlich dem Riefenstahl-Stil viel nachempfunden. Zweifellos ein hervorragender Sportfilm, aber ansonsten viel zu subjektiv und in der Auswahl zu willkürlich.

Der japanische Olympiafilm lief im fünften Monat in einem der größten Pariser Kinos, als dort eine Woche lang ein Sportfilmfestival ohne Publikum abrollte. Zwanzig Länder hatten 120 Filme eingereicht, und im Kino saßen Tag für Tag die gleichen siebzig Leute, mehr nicht. Man könnte grimmig sein: "Versäumt haben die andern nicht viel." Denn von einigen wenigen Perlen abgesehen, war das Fazit dessen, was immerhin zwanzig Länder an "Sportfilmen" anzubieten hatten, deprimierend. Auch wenn bei solchen Spezial- und Genrefestivals viel Zufall und Wahllosigkeit mitspielen, so bleibt der bemerkenswerte Tatbestand, daß nur zwei Länder wirklich einwandfreie und gute Sportfilme zeigten: die gastgebenden Franzosen und die Kanadier. Zwar bekamen am Schluß auch die Tschechen, Engländer und Jugoslawen je einen Preis, aber der ganze Rest war indiskutables Wochenschaugeschnipsel, allenfalls hin und wieder gefälliger Durchschnitt, meistens mit unsagbar primitivem und unerträglichem Text als platte, chauvinistische oder politische Glasur.

Hat jedes Land die Sportfilme, die es verdient?

Der kunstlose, platte Wochenschaustil des Sport-Heimatlandes (!) England mit seinen Sturzfluten von entbehrlichem Text, der auch noch nach Art von Waschmittelwerbungen gesprochen wird, war nicht minder verräterisch wie jene Art "Sportreportage" der Russen und Tschechen, bei der meistens mehr Funktionäre mit Reden, Händeschütteln, Küssen und Fahnenzeigen beschäftigt sind, als Sport zu sehen ist; oder wie das Hollywood-Klischee bei den Amerikanern; nicht zu reden von dem mit Abstand tristesten Beitrag in diesem tristen Festival, nämlich: dem bundesdeutschen. Ein, zugegeben, reiner "Lehrfilm" über die Grundarten des Schwimmens, aber an Einfallslosigkeit, Billigkeit und gähnender Langeweile nicht zu überbieten; freilich dabei überaus korrekt und lehrreich.