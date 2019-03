Inhalt Seite 1 — Verschämte Liebe zum sozialen Staat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Viele Menschen wiegen sich noch immer in dem irrtümlichen Glauben, der Zweite Weltkrieg sei in Europa im Mai und im Fernen Os:en im August 1945 zu Ende gegangen. Wer sich von dieser Täuschung befreien will, hat nur das von der amerikanischen Bundesverwaltung für Kriegsteilnehmer herausgegebene Broschürchen "Bundesvergünstigungen für Kriegsteilnehmer und ihre Familienangehörigen" zu durchblättern und beispielsweise auf Seite 12 die Angabe zu finden: "Periode des 2. Weltkrieges – 16. September 1940 bis 25. Juli 1947." Hier wird der Geschichtsschreibung ein Schnippchen geschlagen; in der Tat hat der amerikanische Kongreß für Veteranen aller Art besondere "Kriegsdauer-Perioden" gesetzlich festgelegt und dadurch das Zahlen von Kriegsteilnehmerrenten auch für solche Soldaten ermöglicht, die niemals einen Schuß fallen hörten oder auch nur während des Krieges tatsächlich Militärdienst leisteten. Da die Kriegsteilnehmer-Organisationen in den USA zu den mächtigsten Lobbyisten gehören und da sich die Berufung auf eine patriotische Tat – erschöpft sie sich auch nur im Erfüllen der Wehrdienstpflicht – gleich in Ansprüche an den Geldsäckel von Vater Staat ummünzen läßt, geschah die kleine Korrektur am Zeitgeschehen ohne Mühe. Ansprüche an de Bundeskasse auf Umschulungsbeihilfen oder Wohnbaudarlehen und Hypothekengarantien können daher auch eine ganze Menge solcher Amerikaner als "Kriegsteilnehmer" stellen, die nur deshalb in diese Kategorie fallen, weil stimmfanglüsterne Kongreßmitglieder ihnen bewilligen, was immer das Herz begehrt.

Damit sei keineswegs gesagt, die Kriegsteilnehmerrenten, Kriegsbeschädigtenrenten und Renten für Angehörige von Gefallenen oder berufsunfähigen Verwundeten seien von hunderttausenden Amerikanern nicht redlich oder in unvertretbarer Höhe beansprucht. Aber die zahlreichen Ausnahmen, die gesetzliche Dehnbarkeit dieser Anspruchskategorien illustrieren, daß auch der Amerikaner, in seiner Lebensauffassung angeblich geleitet vom wirtschaftlichen Individualismus und allen "sozialistischen Experimenten" abhold, zur Kasse drängt, wo immer Vater Staat ihm mit sozialen Vergünstigungen winkt. Der konservative Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Barry Goldwater, hat die Wahl im November 1964 unter anderem verloren, weil die Demokraten einige seiner unbedachten Äußerungen über die Sozialversicherung weidlich ausschlachteten und viele dutzendmal einen Fernsehspot über die Schirme flimmern ließen, der zeigte, wie jemand den Altersrentenscheck zerriß.

Dem Amerikaner der "Großen Gesellschaft" von heute steckt noch die Angst der Depression in den dreißiger Jahren in den Knochen, als viele Millionen Arbeitslose ohne irgendwelche Unterstützung dahinvegetierten, wo ihnen nicht private Wohlfahrt unter die Arme griff. Das Gesetz über die Sozialversicherung von 1935, die ihr unter jeder republikanischen und demokratischen Administration folgenden Verbesserungen, Gesetze über den Mindestlohn, die Sicherung des gewerkschaftlichen Rechtes zum Abschluß von Kollektivverträgen und zahllose andere Vorkehrungen – dies alles sind Marksteine auf dem Weg der Vereinigten Staaten zur sozialen Sicherung des wirtschaftlich Schwachen und des Menschen, der im Berufsleben ausgedient hat.

Wenn sie auch viel später als in Europa eingetreten sind, wenn auch das amerikanische Sozialversicherungssystem an Mannigfaltigkeiten wuchert und beispielsweise der Arbeitslose in dem einen Bundesstaat wöchentlich zwei Dollar und in einem anderen 75 Dollar Unterstützung erhält, so ist doch kaum noch jemand auf das blanke Mitleid karitativer Organisationen angewiesen. Auch wird die Freiwilligkeit mehr und mehr durch obligatorische Bestimmungen abgelöst; wer in Amerika ein Einkommen bezieht, gleich ob Lohn oder Gehalt, muß mit seiner Bundeseinkommensteuer automatisch, wie in Europa, einen fixen Prozentsatz an den Bundessozialversicherungsfonds abführen, aus dem er später Altersrente oder Arbeitslosenunterstützung bezieht. Nur die Krankenversicherung ist noch überwiegend Sache der Privat Versicherung; mit dem vor wenigen Wochen von Präsident Johnson in der Bibliothek Harry Trumans unterzeichneten Gesetz über die Krankenversicherung für alte Leute über 65 Jahren (medicare), das fast zwanzig Jahre im Kongreß umstritten war und vom-Amerikanischen Ärzteverband AMA als angebliche Sozialisierung der Medizin erbittert bekämpft wurde, erweitert sich auch hier der staatliche Interventionsbereich, weil es anders einfach nicht mehr ging.

Ein starker Rest von Vorbehalten gegen den Wohlfahrtsstaat ist aber in den Amerikanern durchaus lebendig und oft gerade unter denen, die wirtschaftlich auf der untersten Stufe stehen. Sie rühren aus calvinistisch-puritanischem Vorsehungsglauben her, und als beim Aufbruch zum "Krieg gegen die Armut" in den Elendsgebieten der Appalachen wie in Westvirginia Dauerarbeitslose befragt wurden, was sie von den von Johnson ins Auge gefaßten Notstandsmaßnahmen hielten, war oft die Auskunft zu hören: "Das Schicksal hat es schlecht mit mir gemeint, aber ich werde schon wieder eine Chance bekommen und mich hochrappeln

Unter den leistungswilligen Amerikanern ist das Bedürfnis nach staatlichen Sicherungen von der Wiege bis zur Bahre noch nicht so ausgeprägt, wie in der Alten Welt, aber die Fährnisse der modernen Industriegesellschaft machen ihn immer geneigter, sie als selbstverständlich zu verlangen, hinzunehmen oder verbessert zu sehen. Vom typischen Wohlfahrtsstaat sind jedoch die Vereinigten Staaten weit entfernt, wenn auch die "Große Gesellschaft" ihm neue Stützen bauen wird. Die seit Kriegsende nahezu ununterbrochene Konjunktur, die stete Zunahme des Volkseinkommens und die höchste Wohlstandsrate der Welt haben einen doppelten Effekt auf den Amerikaner: Einerseits glaubt er sich durch eigene Tüchtigkeit in dieser Gesellschaft des Reichtums hinlänglich gesichert, andererseits will er an ihren materiellen Segnungen auch noch teilhaben, wenn er sie nicht mehr mit der eigenen Hände Arbeit erwerben kann. Daraus ergibt sich in den Vereinigten Staaten die Scheindiskrepanz zwischen Befürworten und Ablehnen des sozial vorsorgenden Staates.