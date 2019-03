Bei der Premiere verließ Bürgermeister Cooremans ostentativ das Théâtre de la Monnaie, wünschte das Publikum lautstark den Regisseur an den Galgen und ließ General de Gaulle und den Papst hochleben: Maurice Béjarts Brüsseler Inszenierung von Lehárs "Die lustige Witwe" im Dezember 1963 brachte einen zünftigen Theaterskandal zustande. Das "Syndicat d’Initiative", das Béjart beauftragt hatte, wurde bei der Urheberrechtsorganisation vorstellig, desgleichen der Rechtsvertreter der Erben Lehárs. Béjart hatte die belle-époque- Operette ("Paris, um 1900") als Satire auf die Zeit vor dem Weltkrieg inszeniert, hatte die Witwe lustig über Soldatenleichen hinwegschreiten, Panzer die Wände des "Maxim" durchbrechen und Soldatenballetts sich beschießen lassen. Die Inszenierung wurde schnell abgesetzt, anderen Theatern stach sie jedoch in die Augen. Das Brüsseler Berufungsgericht hob jetzt das Urteil der ersten Instanz, die die klagenden Erben abgewiesen hatte, auf: Béjarts Regie hat das Werk nun doch entstellt. Der Regisseur und der Direktor der Brüsseler Staatsoper, Maurice Huisman, wurden zu einem Schadenersatz von je einem Franc, zu zahlen an die Erben von Komponist und Textbuchautoren Léon und Stein, verurteilt. Ein Verbot der Aufführung wurde nicht ausgesprochen. h. v.