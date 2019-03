Von Ulrich Gregor

Unsere Kenntnis der Filmproduktion des NS-Staates ist immer noch höchst lückenhaft, fragmentarisch. Über tausend Spielfilme wurden in den Jahren zwischen 1933 und 1945 in Deutschland produziert. Aber ein Mythos umgibt diese Filme heute – ein Mythos der "formalen Qualität", der angeblich zu entdeckenden regielichen Meisterschaft, der bedeutenden schauspielerischen Leistungen, der "sauberen" Dramaturgie und der "gepflegten" technischen Qualität.

Dieser Mythos basiert einerseits auf Unkenntnis – denn nirgendwo gab es bisher einen systematischen Überblick über die Spielfilmproduktion jener Zeit zu sehen – zum anderen auf den subjektiv verzerrten und sentimental beeinflußten Erinnerungen an Filmerlebnisse aus der Zeit des Hitlerreiches selbst; genährt wird er weiterhin durch jene fatalerweise "entnazifizierten", das heißt ideologisch beschnittenen und dadurch verharmlosten Spielfilme der NS-Zeit, die in Einzelfällen nach 1945 wieder in die Kinos (so "Robert Koch", "... reitet für Deutschland") oder sogar auf die Bildschirme kamen, wie Luis Trenkers. aufschlußreicher "Kaiser von Amerika". Woran es fehlt, ist die systematische, kritische Übersicht, die Zusammenschau, die es ermöglicht, den einzelnen Film in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Ein ganzes Kapitel deutsche Filmgeschichte muß noch geschrieben werden.

Darum ist eine Initiative wie die des Atlas-Filmverleihs und der Westdeutschen Kurzfilmtage Oberhausen so begrüßenswert. Sie ermöglichte es einem kleineren Kreis von Wissenschaftlern, Pädagogen und Publizisten, sich im Verlauf eines fünftägigen Arbeitsseminars einen zwar fragmentarischen, aber systematischen Überblick über die Spielfilmproduktion des Dritten Reiches zu verschaffen. In Oberhausen sah man vor allem jene gefährlichen, bisher in den Giftschränken der Archive verborgen gehaltenen Propagandafilme, die besondere Bedeutung für die Kulturpolitik des NS-Staates besaßen: von "Hitlerjunge Quex" (1933) über "Jud Süß" (1940), "Der große König" (1942) bis zu "Kolberg" (1945). Daneben liefen auch einige Beispiele jener Produktion mehr unterhaltenden Genres (und hierhin gehörten ja 90 Prozent der in der Hitlerzeit hergestellten Filme), die ihren politischen Thesengehalt nur indirekt zu erkennen geben oder ihn hinter einer Fassade scheinbar unverbindlicher Harmlosigkeit und Drolerie verbergen – etwa "Wunschkonzert" (1940) oder "Venus vor Gericht" (1941).

Man begann in Oberhausen gewissermaßen mit einem aktuellen Aufhänger: Am ersten Abend sahen die Teilnehmer die von Erwin Leiser, dem verstorbenen Raimond Ruehl und von Lothar Kompatzki im Auftrag des Atlas-Verleihs neu zusammengestellte Fassung des Veit-Harlan-Films "Kolberg" aus dem Jahre 1945. Vermittels einer rhetorischen, sentimentalen und in wesentlichen Punkten historisch verzeichneten Schilderung der Belagerung Kolbergs durch die Franzosen im Jahre 1806 versuchte dieser fatale, alle Register einer verlogenen und verschwommenen Gefühlsdramatik ziehende Film in den letzten Monaten des Krieges, die deutsche Bevölkerung zum Ausharren bis fünf Minuten nach zwölf zu bewegen.

Ohne Zweifel ist "Kolberg", in dem sich (wie in vielen anderen Filmen) die prominentesten deutschen Schauspieler – hier Horst Caspar, Heinrich George, Paul Wegener – zu Handlangern einer üblen Propaganda machten, ein zeitgeschichtliches Dokument von hoher Aussagekraft. Zwar scheint es nicht, als ob Goebbels mit diesem Film große Erfolge erzielte (Augenzeugen berichteten in Oberhausen, daß "Kolberg", 1945 in Berlin vor einem mit Soldaten durchsetzten Publikum gezeigt, im Gelächter untergegangen, sei); dennoch ist das Harlansche Opus nicht nur bezeichnend für einen Moment der deutschen Geschichte, sondern auch für die Beeinflussungsmethoden der Nazis.

Die Neufassung von "Kolberg", die für den Kinoverleih angefertigt wurde, bemüht sich denn auch, den Film als ein Zeitdokument zu kennzeichnen. Sie beginnt mit einer aufheulenden Sirene, führt dem Zuschauer durch einen dokumentarischen Vorspann noch einmal die Situation Deutschlands im Jahre 1945 vor Augen und unterstreicht durch Analogien von Wochenschau- und "Kolberg"-Bildern die propagandistischpublizistische Bedeutung, die der Harlan-Film zur Zeit seiner Entstehung besaß; sodann läuft eine Originalwochenschau aus den letzten Kriegsmonaten ab, in der pathetisch und umständlich von neuen Wunderoffensiven im Westen berichtet wird.