Paul VI. betrat in New York als erster Papst den Boden der Neuen Welt. Nach Gesprächen mit Präsident Johnson richtete er vor der UN-Generalversammlung einen Friedensappell an die Völker der Welt. Zum erstenmal wurde einem farbigen Priester in den Vereinigten Staaten die Bischofswürde verliehen. Beim Vatikanischen Konzil in Rom wurde der Mischehen-Erlaß weiter beraten. Der von einem Hakenkreuz-Schmierer geschändete jüdische Friedhof in Bamberg wurde neu geweiht.

Der Oberste Sowjet erhob die vom KP-Zentralkomitee vorgeschlagene Wirtschaftsreform zum Gesetz. In Warschau traf nach Verhandlungen in Rumänien eine amerikanische Delegation zu Besprechungen über eine Verstärkung des Handels mit Polen ein. Die staatliche polnische Außenhandelsfirma "Polimex" und die Internationale Baumaschinen AG. in Neustadt / Weinstraße beschlossen die Gründung des ersten gemeinsamen deutsch-polnischen Unternehmens. Wegen Erkrankung des jugoslawischen Staatspräsidenten Tito wurde der Besuch einer polnischen Partei- und Regierungsdelegation in Belgrad verschoben. Nach einem Abstecher zur jugoslawischen Adria-Insel Brioni reiste der indische Staatspräsident Radhakrischnan nach Prag weiter.

Eine Ostberliner Absage beendete die Passierschein-Gespräche. Bei seinen New Yorker Unterhaltungen mit Dean Rusk war der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko in der Deutschlandfrage nicht ansprechbar. Für die zweite Oktoberhälfte wurden für das Gebiet der DDR gemeinsame Manöver der Warschauer Pakt-Streitkräfte angekündigt. Der amerikanische Weltraumfahrer John Glenn besuchte die Bundesrepublik und Westberlin. Die sowjetischen Kosmonauten Pawel Beljajew und Alexej Leonow bereisten die DDR und Ostberlin. Der Moskauer Korrespondent der amerikanischen Rundfunk- und Fernsehstation ABC wurde wegen der Berichte seines Senders über "sensationelle Veränderungen an der Kremlspitze" von den sowjetischen Behörden ausgewiesen.

In Indonesien war die Lage nach einer mißglückten Rebellion noch immer undurchsichtig. Peking gratulierte Staatspräsident Sukarno zur Niederschlagung des Putsches. Die neue ägyptische Regierung unter Sakaria Mohleddin an Stelle von Ali Sabri wurde von Staatspräsident Nasser vereidigt. Nach einem Angebot aus Havanna erklärte sich der US-Präsident zur Aufnahme von 60 000 auswanderungswilligen Kubanern bereit. Die Nachwahlen im Obertaunuskreis und in Schweinfurt brachten weder eine Veränderung der Prozentanteile am Wahlergebnis noch eine Verschiebung der Sitzverteilung im Bundestag. In einer Pause der Bonner Koalitions- und Kabinettsbildungs-Debatte sprach Bundeskanzler Ludwig Erhard mit dem EWG-Kommissions-Präsidenten Hallstein und dem französischen Botschafter Seydoux über den künftigen Kurs in Brüssel.

In Belgien beschlossen die drei größten Banken eine vom Staat gebilligte Fusion. Der mexikanische Textilindustrielle losé Barroso wurde in Wien zum neuen Präsidenten der Liga des Roten Kreuzes gewählt. Die Gerüchte über eine Rückkehr des Daimler-Benz-Direktors Walter Hitzinger nach Österreich wurden bestätigt. Auf den Bermudas einigten sich die internationalen Luftlahrtgesellschalten über eine Verbindung der Atlantik-Tarife.

In Aden kam es während eines Generalstreiks zu wilden arabischen Ausschreitungen. Die niederländische Kronprinzessin Beatrix und ihr deutscher Bräutigam Claus von Arnsberg besuchten dessen Geburtsort Hitzacker, Zum neuen österreichischen Botschafter in der Bundesrepublik wurde der frühere Außenminister Karl Gruber ernannt.

Ein neues Gesetz ermöglicht zum erstenmal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine Subvention der Künste und Geisteswissenschaften. Der westdeutschen Kultusminister-Konferenz mißlang die Einigung über einen gemeinsamen Vorschlag zur Nominierung der Bildungskommission des Bildungsrates, Erfolgreichste Funk- und Fernsehnotionen beim Wettbewerb um den diesjährigen Prix Malta waren England und Japan, In München starb im Alter von 74 Jahren der in Wien geborene Berliner Staatsopern-Bariton Jaro Prohaska.

In der Bundesliga-Tabelle übernahmen die beiden Münchener Vereine die Spitze. Der Dortmunder Borussen-Torwart Hans Tilkowski wurde zum "Fußballer des Jahres 1965" gewählt. Den mit 800 000 DM dotierten Pariser Prix de l’Arc de Triomphe gewann das französische Pferd Sea Bird.