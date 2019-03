Berlin,im Oktober

In der DDR sollen am 10. Oktober zweihunderttausend neue Abgeordnete der örtlichen Vertretungen in den Kreisen, Städten, Stadtbezirken und Gemeinden gewählt werden. Zum ersten Male, seit es die Einheitsliste gibt, stehen auf den Wahlzetteln mehr Kandidaten, als Plätze zu vergeben sind. Die Bürger haben also scheinbar eine Wahl – zwar nicht zwischen Parteien, wohl aber zwischen Kandidaten.

Der Staatsrat hat am 2. Juli 1965 jedoch nicht nur dieses relative Wahlrecht verfügt, er hat auch bestimmt, daß die Reihenfolge auf den Kandidatenlisten von Wählerkonferenzen verändert werden könnte; überdies soll nach der Wahl gezählt werden, wieviel Stimmen jeder Kandidat auf sich vereinigen konnte.

Wie überhaupt eine solche Wählerliste zustande kommt und unter welchen Umständen ein Kandidat darauf einen Platz finden kann, das bestimmen, wie anderswo auch, die Oligarchen der Parteien. Nachdem die anderen Parteien, von denen man sagt, sie seien Satellitenparteien der SED, ihre Vorschläge gemacht haben, spricht die SED schließlich das letzte Wort. Der Wählerschaft wird das Ganze dann als "Liste der Nationalen Front" präsentiert. Dabei hat jeder Bürger das vom Staatsrat verbriefte Recht, Einsprüche anzumelden. Das geschieht zwar überaus selten, aber gelegentlich geschieht es doch, worauf es in der kommunistischen Presse stereotyp heißt, die Wählerversammlung habe die Reihenfolge abgeändert. Wer der Operation zum Opfer fiel und weswegen, das wird zumeist, wenn auch nicht immer, verschwiegen, und dies ist für die Betroffenen sicherlich nicht ohne Belang.

Die SED kann sich immer noch darauf verlassen, daß die Bürger Mitteldeutschlands sich scheuen, ihr offen entgegenzutreten. Deshalb ist die von ihr genehmigte Liste zumeist auch endgültig. Der Wähler kann sich am Wahltag dann entscheiden, ob er auf die Wahlkabine verzichtet und damit offen dokumentiert, daß er die amtliche Liste, so wie sie ist, hinnimmt oder ob er hinter den Vorhang tritt und auf dem Wahlzettel Änderungen vornimmt. Die Propaganda dagegen, daß der Wähler solch unerwünschte Abstriche vornehme, ist schon angelaufen, rühmend veröffentlichte nämlich das "Neue Deutschland" die Entschließung einer Brigade von 31 Arbeitern im Ostberliner Rohrwerk, die sich gegen solches Unterfangen verwahren.

Übrigens hat der Staatsrat seinen feierlichen Beschluß vom Juli 1965 durch einige Ausführungsbestimmungen sorgsam eingeengt: Gewählt ist zwar, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Weil aber die Mandate nach bestimmter Reihenfolge auf der Liste verteilt werden, so kann es geschehen, daß ein Kandidat, der die meisten Stimmen erhielt, ohne Mandat bleibt, weil sein Name auf aussichtsloser Position steht.

Alle diese Einzelheiten sind den Bürgern des SED-Staates wohl bekannt. "Eine richtige Wahl ist es wohl nicht", sagte eine junge Frau. "Denn das Wahlergebnis vom 10. Oktober steht jetzt schon fest." Diesen Ausspruch hat nicht etwa ein Flüchtling über die Mauer gebracht, er stand vielmehr mit neumodischer Offenheit im Zentralorgan der SED "Neues Deutschland" vom 25. August 1965 zu lesen, natürlich versehen mit der dazugehörenden kommunistischen Antwort.

René Bayer