Eindrücke von einer Reise in die Sowjetunion

Von Paul Sethe

Ich habe kaum einen der deutschen Besucher gehört, der nicht von dem völligen Zusammenbruch der staatlichen Intourist – Organisation während der Ausstellung in Moskau erschüttert gewesen wäre. Langes Warten schon am Flughafen, noch längeres bei der mitternächtlichen Ankunft im Hotel. Viele mußten in ein anderes Hotel, als sie gebucht und zugesagt bekommen hatten; manche Namen standen überhaupt nicht in den Listen, für sie mußten Zimmer erst gesucht werden. Die versprochenen Helfer, die den Gast am Flughafen erwarten und ins Hotel begleiten sollen, waren nicht erschienen. Es war alles zeitraubend, anstrengend, verstimmend.

Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: Mit einem solchen Massenbesuch hatte Moskau nicht rechnen können. Allein fast zweitausend Deutsche waren gekommen. "Soviel Deutsche habe ich seit den Tagen von Stalingrad, als die deutschen Gefangenen durch die Stadt marschierten, nicht mehr gesehen", sagte mir spöttisch ein Russe.

Die Massenflut von Fremden, die hereinbrach, hätte wohl auch anderswo zu Schwierigkeiten geführt. Die Frage aber bleibt, ob sie nicht zu mildern gewesen wären, wenn in Rußland nicht soviel Listen geführt, soviel Durchschriften gemacht, soviel Bestätigungen eingeholt werden müßten. Bei einem unmittelbaren Verkehr der Reisebüros mit den Hotels wäre die Verwirrung kaum so groß geworden, wie sie jetzt eintrat. Vielleicht verwertet das Zentralkomitee der Partei die Erfahrungen dieser Ausstellung, wenn es sich in diesen Wochen überlegt, wie es die Bürokratie abbauen, die Planung elastischer gestalten, kurz, ein gewisses Element der Freiheit (oder gar des "Profitstrebens") in die Kommandowirtschaft einbauen kann.

Um der Gerechtigkeit willen muß festgestellt werden, daß auch die westlichen Luftfahrtgesellschaften den Anforderungen nicht gewachsen waren, die das ungewohnte Ereignis des Massenbesuchs und des Massenrücktransportes an sie stellte. Um von Leningrad nach Hamburg zu kommen, mußte ich zunächst neun Stunden mit der Bahn nach Helsinki fahren (in einem russischen, sehr sauberen, sehr pünktlichen Zug). An der Grenze wurden mir hundert Mark abgenommen, die ich aus einem komplizierten Grunde zuviel hatte. Das war keine Räuberei, ich bekomme das Geld wieder, aber nur, wenn ich wieder nach Rußland einreise und nur in Wiborg. Von Helsinki mußte ich nach Frankfurt fliegen, von dort mit dem Air-Bus nach Hamburg – das Gepäck mit einem anderen Flugzeug. Es war ein teurer, zeitraubender und mühsamer Weg. Aber ich habe noch Glück gehabt, ich habe "nur" einen Tag verloren; andere, die in Kopenhagen oder Stockholm in den Hotels herumsitzen mußten, waren schlimmer dran.

Und dennoch: es war alles viel leichter. So lange wie in Rußland brauchte man weder anzustehen noch auf einen Bescheid zu warten Mit welch blitzartiger Schnelligkeit erledigt die Dame von der Lufthansa in Frankfurt meine verwickelte Geschichte mit Air-Bus und Gepäck. Und mit welcher Erleichterung ging ich durch den Zoll in Hamburg. "Nichts zu verzollen?" "Nein." "Bitte schön." Man atmete die freiere Luft, man war nicht mehr Sklave einer von anderen gutwilligen, aber ohnmächtigen Sklaven bedienten Maschine der Bürokratie, sondern ein freier Mann.