Von Manuel Gasser

Wer täglich mit Photos und Photographen zu tun hat, findet wenig Zeit, sich über die „Photographie an sich“ Gedanken zu machen; dazu aufgefordert, sich zum Thema zu äußern, kann er nur jene etwas rudimentären Überlegungen und Ratschläge wiederholen, die seine Besucher – meist ehrlich bemühte, unverkennbar begabte junge Berufsphotographen – zu hören bekommen und deren Kehrreim lautet: Weg von der Straße!

Ich habe nichts gegen die Straße und weiß, daß die meisten und auch die schönsten aller in den letzten dreißig Jahren entstandenen sogenannten Meisterphotos dort gemacht wurden. Heute aber ist die Straße verbraucht. Nicht nur von Tausenden von Berufs-, sondern auch von Millionen Amateurphotographen. Verbraucht aber ist vor allem das Interesse des Konsumenten, des Betrachters von Zeitschriften und Photobüchern, der nun den Mann (oder die Frau, das Kind) auf der Straße allmählich kennt und endlich einmal etwas anderes sehen möchte als dicke Marktweiber, im Vorübergehen erhaschte, eindrückliche Passantengesichter und Landstreicher, die unter einem Loren-Plakat Siesta machen.

Außerdem: Die Straße gibt, besonders in südlichen und exotischen Ländern, ein höchst unvollständiges und damit falsches Bild der Gesellschaft. Angenommen, jemand wolle sich Anno 2050 ein Bild von Neapel um die Mitte des 20. Jahrhunderts machen und hielte sich dann an das in unseren Tagen entstandene Photomaterial: Er müßte glauben, die Bevölkerung habe sich damals ausschließlich aus Lumpenproletariat und Prostituierten zusammengesetzt.

Aber eben: Es ist sehr viel einfacher, in der Via S. Biagio oder in Santa Lucia effektvolle Schnappschüsse zu machen, als in die Räume des Jachtklubs einzudringen oder in die Paläste der Hocharistokratie.

Schwerer zu erklären ist die Vorliebe vieler und nicht der schlechtesten Photographen für Bildvorwürfe, die etwa der Genre-Malerei aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsprechen. Welchem heutigen Maler fiele es ein, eine alte Bäuerin mit Spinnrocken, kannegießende oder kartenspielende Wirtshaushocker oder Erstkommunikantinnen im Gebet darzustellen? Aber bitte: Selbst Photographen mit Rang und Namen scheuen sich nicht, solche Niedlichkeiten (wenn auch durch technische Tricks etwas verfremdet) allen Ernstes vorzulegen.

Auch auf der entgegengesetzten Tendenz, dem Hang zur Abstraktion, liegt kein Segen.