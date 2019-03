Seit Ende Juli hat sich das Kursniveau der deutschen Aktienbörse nur um knapp 2 Prozent erhöht. Dabei zeigt sich in den einzelnen Branchen ein differenziertes Bild. So sind seit dem diesjährigen Tiefststand Ende Juni die Indices der Chemie-, Versorgungs-, Fahrzeug- und Maschinenwerke sowie der Index für Nahrungs- und Handelswerte um 10 Prozent und mehr gestiegen, während die Erdöl- und Kaliwerte sowie die Eisenverarbeitende Industrie nur eine Kurssteigerung von etwa 5 Prozent erreichten und die Werte des Sektors "Steine und Erden" sogar um 6,5 Prozent rückläufig waren. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig die Auswahl der richtigen Branchen bei der Aktienanlage ist.

Auf Grund der aufgezeigten Kursentwicklung ergeben sich auch bei einem Vergleich der Preis-Gewinn-Raten (PGR) per Anfang Oktober gegenüber den vor zwei Monaten ermittelten Werten geringe Veränderungen, da neue Daten, die eine Änderung der vorausgeschätzten Gewinne ergeben hätten, nicht bekannt wurden. Bei einigen Werten, die innerhalb der Branche nach dem Gewinn je Aktie unterbewertet waren, wie bei AEG und Hoechster Farben, erfolgte allerdings auf Grund von Kurssteigerungen eine Anpassung an die anderen Werte. Bemerkenswert ist auch die Erhöhung der Preis-Gewinn-Rate bei Karstadt und Kaufhof von 12 bzw. 14 auf 15 bzw. 16 und bei Daimler von 9 auf 10. Der Markt hat hier aus dem günstigen Preis-Gewinn-Verhältnis die Konsequenzen gezogen.

Andererseits gab die nach ihrem Gewinn je Aktie weit überbewertete Deutsche Erdöl-Aktie auf Grund des Kursverlustes 4 Punkte in der PGR ab. Eine Anpassung nach unten erfolgte auch bei Mannesmann und Rheinstahl, so daß die Montane jetzt einheitlich bei einer Preis-Gewinn-Rate von 9 liegen.

Insgesamt ist das Kursniveau der deutschen Börse niedrig, wenn man es zum Beispiel mit den USA vergleicht, wo die im Dow-Jones-Index erfaßten Werte zur Zeit mit dem 18 fachen Gewinn bezahlt werden. Aber auf dem Rentenmarkt beträgt die Effektivverzinsung 7,5 Prozent, was einer PGR von 13 entspricht. Zusätzlich kann der Anleger sich dort einen Kursgewinn von etwa 10 Prozent erhoffen, falls sich das Zinsniveau wieder einmal etwa auf 6,5 oder, gar 6 Prozent ermäßigen sollte. Deshalb besteht wenig Neigung zu Aktienkäufen. Das kann sich allerdings ändern, wenn sich die Börse für die Gewinnchancen leistungsfähiger Unternehmen mit dynamischen Managements zu interessieren beginnt. Wer bei einem solchen neuen "Start" der Börse auf dem richtigen Pferden sitzen will, muß die derzeitige Periode einer nach unten relativ stabilen, aber ansonsten lustlosen Börse zu Umtauschaktionen und vorsichtiger Aufstockung der Bestände nutzen. Von der Preis-Gewinn-Raten-Analyse her bieten sich insbesondere die Elektrowerte und die Banken aber auch VW als Anlageobjekte an. L.B.Kulsow