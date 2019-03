Von Marcel Reich-Ranicki

Daß es möglich ist, deutsch und dennoch klar zu schreiben, beweisen uns die Schriftsteller Österreichs seit über einem Jahrhundert. Die besten von ihnen liebten die Anmut mehr als den Tiefgang und hatten Charme genug, um auf die Gewichtigkeit verzichten zu können. Ihre Weisheit gab sich heiter, und ihre Heiterkeit war bitter.

Doch bemühten sie sich stets, uns diese Bitterkeit recht schmackhaft zu machen. Jedenfalls verstand man sich dort auf die Kunst, die Einsicht in die Vergänglichkeit des Daseins in bestrickend freundlicher Form zu bieten und noch aus dem Lebensüberdruß wahre Meisterwerke der Liebenswürdigkeit zu schaffen.

Denn mochten diese Schriftsteller gern vor der Wirklichkeit fliehen – weltfremd waren sie in der Regel nicht: Sie konnten der Faszination, die von der Irrealität ausgeht, erliegen, ohne deshalb das Gespür für die Realitäten des Lebens – und auch des literarischen Lebens – einzubüßen. Zwar distanzierten sie sich oft von der Gegenwart, aber nie von dem Publikum; ja, sie fanden geradezu ein Vergnügen daran, ihm augenzwinkernd entgegenzukommen – gelegentlich so weit, daß sich strenge Kunstrichter veranlaßt sahen, sorgenvoll das Haupt zu schütteln.Diese schöne Tradition spürt man noch jetzt in den Büchern österreichischer Autoren. Natürlich wird auch in Wien über die Literatur, wie sie vielleicht sein könnte oder müßte, viel spekuliert und gestritten, auch dort entwirft man verwegene Theorien und erprobt kühne Möglichkeiten. Doch unabhängig von diesen Erwägungen und Theorien und mitunter sogar im reizvollen Widerspruch zu ihnen scheint sich in Österreich die menschenfreundliche Ansicht bewahrt zu haben, daß, beispielsweise, Romane lesbar, Gedichte verständlich und Stücke spielbar sein sollten. In der Heimat Nestroys und Schnitzlers ist es heute ebenfalls nicht üblich, das Publikum zu vergessen.

Hilde Spiel ist Wienerin. Und vieles, das auch die gegenwärtige österreichische Literatur so liebenswert macht, gilt zugleich für die Prosa dieser Autorin, vor allem für ihre immer bedenkenswerten Essays und ihre oft virtuosen Kulturberichte. Denn Hilde Spiel schreibt, zunächst einmal, mit beneidenswerter Klarheit und Präzision, ihr Stil ist ebenso anmutig wie natürlich, ihrer Prosa fehlt es weder an Temperament und Verve noch an Charme und Eleganz. Und dabei scheint alles ganz ohne Anstrengung entstanden zu sein.

Auch der Leser des Buches

Hilde Spiel: "Lisas Zimmer", Roman; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 299 S., 19,80 DM