Trotz der wiederholten Ankündigung, daß bei der Aral AG, Bochum, eine Neuordnung der Kapitalverhältnisse bevorstehe, blieb auch im Geschäftsjahr 1964 alles beim alten. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Großaktionären sind immer noch nicht überwunden. Nach wie vor wehren sich Hibernia (25 Prozent der Aral-Anteile) und Wintershall (11,8) dagegen, daß der bisherige Anteil der Gelsenkirchner Bergwerks-AG (GBAG) von 47 Prozent zugunsten der Mobil Oil (11,2) auf 29 Prozent vermindert wird. Sie fürchten die Kapitalkraft des hinter Mobil Oil stehenden amerikanischen Konzerns Socony Mobil Oil.

Auch die übrigen Gesellschafter der Aral, eine größere Zahl von Bergwerksgesellschaften, die in der Benzol-Gruppe zusammengeschlossen sind, können nach dem Gesellschaftsvertrag unabhängig von der Höhe ihrer Beteiligung gegen jede Neuordnung ihr Veto einlegen. Bei den deutschen Partnern, die stark an einem weiteren Ausbau des Aral-Tankstellennetzes in den europäischen Nachbarländern interessiert sind, besteht die Befürchtung, daß Socony diese Pläne vereitelt oder zumindest erschwert, da sie dort selbst bereits über ein ausgebautes Netz verfügt. Für die von der Mobil-Oil und GBAG gewünschte Änderung der Beteiligungsverhältnisse und die größeren Einlieferungsrechte der Mobil-Oil bei Aral wollen die deutschen Partner jedenfalls handfeste Zugeständnisse einhandeln, vor allem bei der Rohölversorgung und der Erschließung von Ölvorkommen in Libyen.

Im Gegensatz zu den übrigen Gesellschaftern sind Mobil-Oil und GBAG gleichermaßen an einer Neuordnung der Aral stark interessiert – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Motiven. Die GBAG möchte sich durch die Hergabe der Aral-Anteile die Auflösung des sehr ungünstigen langfristigen Liefervertrages, der sie an die Mobil-Oil bindet, erkaufen. Der Mobil-Oil wiederum ist daran gelegen, über eine stärkere Beteiligung bei Aral Anschluß an das größte deutsche Tankstellennetz zu finden. Sie selber verfügt in der Bundesrepublik über keine eigenen Zapfsäulen,

Die Aral dagegen hat ihr Tankstellennetz in der Bundesrepublik auf 6500 Stationen erweitert und unterhält daneben rund 2300 Tankstellen im Ausland, davon 1100 in Österreich und 750 in Oberitalien. Weiterhin betreibt sie über 300 Tankstellen in der Schweiz und rund 150 Stationen in den Benelux-Ländern.

Der über dieses Netz und die anderen Vertriebszweige erzielte Absatz der Aral erreichte 1964 knapp 3,3 Milliarden Mark und überstieg damit ebenso wie der mengenmäßige Absatz, der 6,3 Millionen Tonnen Mineralölprodukte betrug, das Vorjahresergebnis nur sehr knapp.

Dem bei diesem Geschäftsvolumen sehr geringen Grundkapital von 0,9 Millionen Mark stehen die ebenfalls gegenüber dem Vorjahr unveränderten Rücklagen von 120 Millionen Mark gegenüber, die bei einer späteren Regelung der Kapital- und Beteiligungsverhältnisse in Grundkapital umgewandelt werden sollen. Solange diese Frage ungeklärt ist, besteht keine Refinanzierungsmöglichkeit der Gesellschaft bei ihren Aktionären. Hier dürfte auch die Erklärung für die hohe Verschuldung der Aral zu suchen sein. Mit fast 87 Millionen Mark betrug der Anteil der Verbindlichkeiten am Bilanzvolumen 81 Prozent. mj