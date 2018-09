Von Theodor Eschenburg

Ich bin kein Gegner der Selbstverwaltung dort, wo sie möglich und sinnvoll ist. Aber ich bin ebensowenig ein gläubiger Anhänger des Selbstverwaltungsmythos, der in der Bundesrepublik sehr verbreitet ist. Ob Selbstverwaltung vor Fremdverwaltung – man kann auch in diesem besonderen Fall von staatlicher Verwaltung sprechen – den Vorrang hat, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit, nicht traditioneller Bindung oder gar interessierter „Pietät“.

Die Begriffe „Selbstverwaltung“ und „Demokratie“ decken sich nicht miteinander. Wir haben seit dem Mittelalter in den freien Reichsstädten eine patrizische Selbstverwaltung gehabt, in den Gemeinden seit dem 19. Jahrhundert eine Honoratioren-Selbstverwaltung. Das Prinzip der Gewaltenteilung im Bereich der Gemeindepolitik wurde dadurch gewahrt, daß über die Selbstverwaltung eine staatliche Kommunalaufsicht gesetzt war, so daß ein Spannungszustand zwischen der gemeindlichen Selbstverwaltung und der Kommunalaufsicht bestand. Die Kommunalaufsicht ist nicht so schlecht gewesen, wie manche Selbstverwaltungsmythologen heute behaupten. Sie wirkte auf der einen Seite als Widerlager für den Bürgermeister, um nicht vom Gemeindeparlament überfordert zu werden. Sie fungierte aber auf der anderen Seite als Schutz der Gemeindebevölkerung gegen eine allzu despotische Regierung des Bürgermeisters.

Der Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozeß in Deutschland, der sich langsam vollzog und in die Breite drang, ist ohne die kommunale Selbstverwaltung nicht zu verstehen. Neben einer mehr konservativen Staatsverwaltung entstand eine mehr liberal orientierte Kommunalverwaltung. Dem entsprach, daß die staatlichen Beamten vorwiegend konservativ, die kommunalen meist liberal eingestellt waren. So existierten konkurrierende Bürokratien, die aber in ihrem Spannungsverhältnis, in ihrem Wettbewerb befruchtend aufeinander wirkten. Die Selbstverwaltung, also die ehrenamtliche Beteiligung von Einwohnern an der Verwaltung der eigenen Gemeinde behielt freilich doch bis zum Ersten Weltkrieg den Charakter des Andersartigen, des Besonderen, sagen wir ruhig des Demokratischen gegenüber der autoritären Staatspraxis. Die Selbstverwaltung des 19. Jahrhunderts, aber auch noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurde vom lebendigen Interesse einer wenn auch im Umfang begrenzten Oberschicht getragen. Das war eben die Honoratiorengesellschaft. Dieser waren die Stadtrats- und die Stadtverordnetenkandidaten im allgemeinen bekannt. Sie war in der Lage, sie persönlich zu beurteilen.

In der damaligen Zeit war aber auch der Bereich der Selbstverwaltungsaufgaben und -arbeiten überschaubar. Der Bürger war wegen dieser Überschaubarkeit, aber auch dank seiner Muße in der Lage, kundig mitzureden. Es gab eine Vielzahl vom solchen Erscheinungen, die, tüchtig und erfolgreich im Beruf sich außerdem den öffentlichen Angelegenheiten widmeten, mit Liebe und Leidenschaft, und ohne für sich selber, ihre Firma oder ihre sonstige Tätigkeit einen Nutzen aus diesem Wirken zu ziehen. Des Ehrenamtlichkeit ihrer Tätigkeit entsprach die Ehre, die sich aus ihrer Stellung ergab, und damit auch der Ehrung, die ihnen entgegengebracht wurde. Sie hatten Autorität, und ihnen wurde mit Respekt begegnet.

Verachtete Bürokratie

Die Verhältnisse änderten sich mit der Entwicklung zur Volldemokratisierung nach 1918. Damals setzte durchaus legal, nämlich auf dem Weg über Verfassung und Gesetz, ein Gleichschaltungsprozeß ein. Die Verfassungen in Reich, Ländern und Gemeinden beruhten nunmehr übereinstimmend auf demokratischen Prinzipien. Das allgemeine gleiche Wahlrecht galt auf allen drei Ebenen in gleicher Weise. Dadurch verlor die Gemeinde einen Teil ihrer Sonderstellung gegenüber Reich und Ländern. Sie war eines unter den demokratischen Gebilden; sie war nicht mehr etwas Besonderes, wie sie es in der Monarchie gewesen war. Trotzdem bewahrte sie in der Weimarer Zeit bis zu einem gewissen Grad dadurch ihre besondere Art, daß die kommunale Verfassungsordnung, die ja in ihren Prinzipien schon bestand und nur demokratisch ausgebaut war, im Gegensatz zu der republikanischen demokratischen Ordnung von Reich und Ländern nicht umstritten war. Immerhin verlor die Kommunalverwaltung ihre Sonderstellung, und damit ließ auch das Interesse der Bürger an ihr nach; das der Honoratioren sank, und das der anderen war nicht stark genug, um das Absinken zu kompensieren. Heute ist von einem städtischen Bürgerbewußtsein nicht mehr viel zu spüren. Mag sein, daß das in kleinen und mittleren Städten zum Teil noch vorhanden ist. Im großen und ganzen dürfte aber meine Behauptung wohl zutreffen.