Louis Fischer: Das Leben Lenins. Aus dem Amerikanischen von Irmgard Kutscher; Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin, 848 Seiten, 34,80 DM.

Lenin war von November 1917 bis Januar 1924 an der Macht, etwas mehr als sechs Jahre. In den letzten Monaten war er schwer krank und konnte kaum noch Einfluß auf die Geschicke seines Landes nehmen. Und doch genügte diese knappe Regierungszeit, um in kürzester Frist seinen Namen bis in die dunkelsten Winkel Afrikas, Asiens und Amerikas zu tragen.

Ohne Lenin wäre Marx vielleicht heute schon vergessen. Die russische Oktoberrevolution verhalf dem Marxismus in seiner radikalsten Form zum Durchbruch und läßt die Welt noch heute nicht zur Ruhe kommen. Marx, so sagte Trotzki 1923, war der Prophet mit den Gesetzestafeln, Lenin ist der größte Erfüller seines Vermächtnisses – ein fataler und denkwürdiger Vergleich.

Die offiziellen Historiker Sowjetrußlands, die am ehesten Zugang zu den Quellen haben müßten, zeichnen den großen Begründer des ersten Sowjetstaates seit Jahr und Tag in der gleichen Manier: eine Ikone mit vergeistigtem Gesichtsausdruck, aber so entstellt und unwirklich, daß es schwerfällt, aus der abstrakten und welken formelsprache einen Begriff von dem leibhaftigen Lenin zu gewinnen. Es hat geradezu symbolische Bedeutung, daß man die inneren Organe Lenins vor der Einbalsamierung seiner Leiche dem Feuer übergab. Was blieb, war eine Hülle, die man künstlich auffüllte.

Den Historikern der nichtkommunistischen Hemisphäre fällt die Aufgabe zu, die ureigenste Geschichte der russischen Kommunisten so lange wie ein Treuhandgebiet zu übernehmen, bis die Sowjets gelernt haben, alle Geschehnisse ihrer Geschichte der Wahrheit entsprechend wiederzugeben. Die erdrückende Fülle von Materialien stellt den Biographen Lenins vor eine Titanenarbeit. 50 Bände der Leninschen Werke, 36 Bände des „Leninski sbornik“, Dutzende von Protokollbänden und im Überfluß vorhandene Menoirenliteratur warten auf Sichtung und Auswertung.

Im Westen neigt man gefühlsmäßig dazu, Lerin zu verteufeln oder zu dämonisieren, weil man in ihm Ursprung und Anfang der heutigen politischen Spannungen sieht. Einem Cäsar und Napoleon hat man inzwischen großmütig alle Kriege und Verbrechen verziehen. Lenin ist nach wie vor mit dem Odium des Gewalttäterischen und Unmoralischen behaftet. Der als Historiker renommierte amerikanische Publizist Louis Fischer hat in seiner Lenin-Biographie, die jetzt auch in deutscher Übersetzung vorliegt, in anerkennenswerter Weise darauf verzichtet, gegenüber seinem toten Helden als Ankläger oder gar als Scharfrichter aufzutreten. Er hat sich darum bemüht, Lenin so zu sehen, wie man ihn in vielleicht fünfzig Jahren sehen wird – nüchtern, kühl und objektiv.

Nicht daß Fischer blind wäre für die Schweden seines Helden und seiner Ideologie. Er spricht jedoch, und das unterscheidet ihn von den anderen Biographen, ohne jeden moralischen Eifer von dem Abstoßenden an der Persönlichkeit Lenins. Auch seine Einwände gegen die Unstimmigkeiten in der Leninschen Lehre trägt er besonnen und sachlich vor. Vielleicht hat der Autor einige Geschehnisse, die er wohl als bekannt voraussetzt, doch zu stiefmütterlich behandelt, etwa die erbitterten Parteiquerelen vor 1917 und vor allem die heftigen Auseinandersetzungen im ZK am Vorabend des Oktoberaufstandes. Fischer wirft den Lichtkegel besonders auf die bisher zu wenig berücksichtigten Seiten im Leben Lenins.