Von Karl Heinz Wocker

London, im Oktober

Am 29. Juli debattierte das Unterhaus über einen konservativen Tadelsantrag. Darin wurde die Labour-Regierung beschuldigt, ihre Wahlversprechen nicht gehalten zu haben. Premierminister Wilson sprach gegen den Antrag und schloß mit den Worten: "Für mich zählt es nicht zu den Grundsätzen einer demokratischen Verfassung, daß die Wähler ein verbrieftes Recht auf alles haben, was in einem Wahlprogramm steht, nur weil sie für die Partei stimmten, die das Programm verfaßt hat." Keiner der nach ihm redenden Abgeordneten der Opposition kam auf diesen Ausspruch zurück, etwa, um ihn als ein Beispiel für den Zynismus anzuführen, mit dem der Premierminister das Mandat seiner Wähler mißbraucht habe. Denn der Satz stammte gar nicht von Wilson, er wurde von ihm nur zitiert aus den Parlamentsprotokollen vom Februar 1951. Damals fiel er in einer Rede des Führers der konservativen Opposition, Sir Winston Churchill.

Harold Wilson ist vielmehr der festen Überzeugung, sein und seiner Parteifreunde Versprechen besser eingelöst zu haben, als es nach dem Wahlsieg möglich schien. Der 16. Oktober 1964 hatte für den eben ernannten Schatzkanzler Jim Callaghan einen bösen Schock gebracht. Die leitenden Beamten von Downing Street 11 empfingen ihren neuen Hausherren mit einem zentimeterdicken Aide Memoire, aus dem hervorging, daß Englands Zahlungsbilanz am Jahresende ein Defizit von zwischen acht und neun Milliarden Mark aufweisen werde. Die Labour-Regierung war noch keine vier Stunden alt, da waren alle Aussichten dahin, in den vielzitierten "hundert Tagen dynamischen Handelns" das "Antlitz des Landes zu ändern".

Die rasche Kabinettsbildung, die hemdsärmelige Betriebsamkeit, der Optimismus vor der Fernsehkamera, das alles konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Erbschaft, die Wilson vorfand, noch um einige Grade trauriger war, als er es den Wählern vorausgesagt hatte. Diesen Zustand der Staatsfinanzen mit einer Parlamentsmehrheit von vier Stimmen ändern zu wollen, grenzte an Vermessenheit. Die ersten Kabinettssitzungen müssen mehr den Beratungen von Gesellschaftern kurz vor dem Bankrott geglichen haben als den Zusammenkünften einer nach dreizehn Oppositionsjahren siegreichen Partei.

Hatte das Labour-Wahlprogramm die Krisen der britischen Zahlungsbilanz nur als eine der sieben Tory-Sünden aufgezählt – andern wurde wesentlich mehr Gewicht gegeben –, so rangierte in der Regierungserklärung vom November die Sanierung des Pfundes bereits an der Spitze des innenpolitischen Programms. Doch auch im November täuschte sich die Labour-Führung noch über den wahren Charakter dieser Krise. Aus dem Mund der Königin vernahmen Abgeordnete und Fernsehzuschauer, es handele sich um "kurzfristige Schwierigkeiten in der Zahlungsbilanz".

November der Schrecken