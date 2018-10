Inhalt Seite 1 — Wir werden unsere Politik fortsetzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Wirtschaftsredaktion der ZEIT bat den ersten Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ludwig Rosenberg, um die Beantwortung einiger Fragen zur aktuellen Gewerkschaftspolitik.

Frage: Bei den Gewerkschaften zeigt sich unverkennbar eine gewisse Enttäuschung über den Ausgang der Bundestagswahl. Glauben Sie, daß diese Enttäuschung zu einer Verschärfung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik führen wird?

Antwort: Die Gewerkschaften sind nicht vom Wahlergebnis enttäuscht, sondern von der unfairen Art, in der versucht wurde, sie in den Wahlkampf hineinzuziehen und in der sie angegriffen wurden. Während man von den Gewerkschaften erwartet, daß sie sich besonders korrekt benehmen, scheinen diese Maßstäbe für manche Politiker keine Geltung zu haben. Das hat uns bitter enttäuscht, und es wird uns niemand verübeln können, wenn es auf unser zukünftiges Verhalten ihnen gegenüber nicht ohne Einfluß bleibt.

Frage: Sind die Gewerkschaften bereit, sich in ihrer Lohnpolitik an den gesamtwirtschaftlichen Daten zu orientieren?

Antwort: Die Gewerkschaften haben bei ihren Forderungen immer die gesamtwirtschaftliche Lage berücksichtigt. Wenn es richtig ist, daß ungenügende Rücksichtnahme auf die gesamtwirtschaftliche Lage der deutschen Industrie Schaden zufügen muß, so ist die ständige gute Entwicklung der deutschen Wirtschaft ein Beweis dafür, daß wir uns rücksichtsvoll verhalten haben. Wir werden diese Politik fortsetzen.

Frage: Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird in Kürze seine Forderungen nach Erweiterung der Mitbestimmung präzisieren. Welches Ziel wollen die Gewerkschaften mit dieser Forderung erreichen?

Antwort: Sie haben mich gebeten, in wenigen Sätzen auf Ihre Fragen zu antworten. Diese Frage ist nicht in wenigen Sätzen zu beantworten.