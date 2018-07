Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Thalidomid in neuem Licht

Das Thalidomid, die Droge, die als Schlaf- und Beruhigungsmittel (Contergan) in schlechten Ruf geraten ist, weil ihre Anwendung zu Mißbildungen bei Neugeborenen geführt hat, könnte sich auf dem Gebiet der Organtransplantationen als ein hilfreiches Präparat erweisen. Diesen Schluß ziehen Dr. K. Hellmann, Dr. 1. Duke und Dr. F. Tucker aus dem Resultat von Experimenten, die sie im Labor des Cancer Research Fund in London durchgeführt haben.

Die drei Wissenschaftler überpflanzten Hautstücke von einer Maus auf eine andere, nachdem die beiden Tiere jeweils vor der Transplantation Thalidomid in hohen Dosen erhalten hatten. Dabei ergab sich, daß der Organismus der so behandelten Tiere das fremde Gewebe bedeutend länger tolerierte als sonst; auch länger als unter der Wirkung anderer Chemikalien, von denen bekannt ist, daß sie den biologischen Abwehrmechanismus gegen körperfremdes Eiweiß hemmen.

Auf welche Weise Thalidomid in die Immunreaktion des Körpers eingreift, ist noch nicht geklärt. Sollte es sich auch bei Organtransplantationen am Menschen als wirksam erweisen, dann wäre damit zum erstenmal ein relativ ungiftiges Mittel zur Unterdrückung der Abwehrreaktion gegen überpflanzte Gewebe gefunden.

Das britische Forscherteam hält es für möglich, daß diese Eigenschaft des Thalidomids auch dessen Rolle beim Hervorbringen von Mißbildungen an Neugeborenen erklärt. Ein Fetus, so heißt es in dem Bericht der Wissenschaftler im „British Medical Journal“, ließe sich als ein Transplantat im Körper der Mutter betrachten. Man wisse zwar noch nicht genau, wie es sich in diesem Fall mit der Immunreaktion verhält, doch sei es denkbar, daß einige, vielleicht sogar die meisten frühen Aborte auf eine solche Abwehr gegen das „überpflanzte Fremde“ zurückzuführen seien. Nun sind die bei Fehlgeburten hervorgebrachten Embryos in auffallend vielen Fällen mit Mißbildungen behaftet, was den Schluß zuläßt, daß sich der mütterliche Organismus vor allem gegen sie mit einer Immunreaktion zur Wehr setzt. Diese Reaktion, so geben Hellmann, Duke und Tucker zu bedenken, könnte durch das Thalidomid unterdrückt werden, weshalb unter dem Einfluß der Droge mißgebildete Kinder ausgetragen werden, die anderenfalls schon im embryonalen Zustand ausgestoßen worden wären.

Ein Steuer für Histon-Moleküle?

Eine bislang unbekannte Ribonukleinsäure, die wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Zelldifferenzierung spielt, ist von zwei Biologen am California Institute of Technology entdeckt worden.