Steigende Montandividenden?

Zahlreiche Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie haben am 30. September ihr Geschäftsjahr abgeschlossen. Obwohl die Abschlußarbeiten noch längere Zeit in Anspruch nehmen werden, hat die Dividendenspekulation bereits eingesetzt. Die Ertragslage dürfte in etwa dem des Vorjahres entsprechen. Deshalb rechnet man an der Börse auch nicht mit sensationellen Überraschungen. Als Favoriten für eine Dividendenerhöhung gelten Hoesch und die Dortmund-Hörder Hüttenunion. Bei Hoesch hält man eine Anhebung von 10 auf 12 Prozent für möglich, bei Dorfmund-Hörder spekuliert man auf 8 (nach 5) Prozent. Dividendenerhöhungen sollen auch bei der August Thyssenhütte, bei den Rheinischen Stahlwerken und bei den Klöckner-Werken nicht ausgeschlossen sein.

Wohnrecht oder bares Geld

Der Creda-Anlagefonds mit Sitz in der Schweiz hat sich nach einem unglücklichen Start neu formiert. Um das teilweise verloren gegangene Prestige zurückzugewinnen, wurde die Zentralsparkasse der Gemeinde Wien als Treuhänder, eingesetzt. Bei dem Creda-Anlagefonds handelt es sich um eine Immobilienanlage, die nicht einen Ertrag in barer Münze bringt, sondern dem Anleger ein zeitlich begrenztes Wohnrecht in einem dem Fonds gehörenden Hotel, Appartementhaus oder Bungalow einräumt. Wer jedoch sein Ferienwohnrecht nicht ausüben kann, bekommt seinen Jahreskupon so eingelöst, daß etwa eine 6prozentige Verzinsung des dem Fonds zugeteilten Kapitals gesichert ist. Der Verkauf der Zertifikate soll künftig auch über Kreditinstitute erfolgen.

Kapitalerhöhung vorgeschlagen

Im Verhältnis 10 : 3 will die Chemie-Verwaltungs-AG, Frankfurt/Main, ihr Kapital erhöhen. Der Ausgabekurs wird 185 Prozent betragen. Die Kapitalerhöhung sei notwendig, so heißt es in einem Aktionärsbrief, um der Einzahlungspflicht der Gesellschaft bei der bevorstehenden Kapitalerhöhung der Chemische Werke Hüls AG (an der die Chemie-Verwaltung zu 50 Prozent beteiligt ist) nachzukommen. Mit dieser Erklärung platzten die Börsenversionen, wonach die Chemie-Verwaltung das neue Kapital brauche, um eine Schachtelbeteiligung an der Phrix-Werke AG, Hamburg zu übernehmen. In den letzten Wochen war der Handel in Phrix Aktien auffällig lebhaft, so daß die Vermutungen, die Gesellschaft werde aufgekauft, wieder auflebten. Die Phrix-Werke sind bislang noch ein konzernfreies Unternehmen.

Hoechst braucht Geld

Mit gemischten Gefühlen nahm man in Bankenkreisen die Ankündigung von Prof. Winnacker, Vorstandsvorsitzender der Farbwerke Hoechst AG, entgegen, das Kapital zu Beginn nächsten Jahres erhöhen zu wollen. Zu diesem Zweck wird eine außerordentliche Hauptversammlung im Januar 1966 einberufen werden. Umfang der Kapitalerhöhung und Bezugskurs werden schon im November bekanntgegeben werden. Angesichts der schwierigen Börsensituation ist es auch dann mühsam, junge Aktien zu placieren, wenn sie zu einem erstklassigen Unternehmen gehören und zu günstigen Bedingungen angeboten werden. In Börsenkreisen hofft man auf eine gute "Verpackung" der Kapitalerhöhung: Durch Gratisaktien, und zwar in einem günstigeren Verhältnis als zuletzt 20 : 1, sowie durch die Ankündigung einer effektiven Erhöhung der Ausschüttung. Bei Hoechst hat sich der Ertrag auf Grund der Umsatzzunahme um 16,3 Prozent in den ersten neun Monaten 1965 gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres und der vollen Auslastung der Kapazitäten günstig entwickelt.