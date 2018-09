Jede Dichtung, die nicht übertreibt, ist wahr, und alles, was einen dauernden, tiefen Eindruck macht, ist nicht übertrieben. Goethe

Eid mit Leid

Es sei „nicht Rache oder irgendein Antigefühl, sondern einfach Respekt vor den Toten“. In der Tat: eine Reihe von Mitgliedern seiner Familie endeten im Konzentrationslager. Seit 1914 hat er nicht wieder in Deutschland gastiert, er leistete den Verzichteid, als er von den Ostjudengesetzen Wilhelms II. und den Greueltaten deutscher Soldaten in seiner polnischen Heimat hörte. Inzwischen hat Arthur Rubinstein seinen Schwur oft bedauert: daß er ihm verbiete, „in einem Land zu konzertieren, das so viele bedeutende Künstler, Dichter, Musiker und Wissenschaftler hervorgebracht“ habe. Im April 1963 bekam der Eid einen empfindlichen Riß: Rubinstein spielte im holländischen Grenzstädtchen Nijmegen exklusiv für rund tausend Deutsche Klaviermusik von Beethoven, Brahms, Liszt, Chopin und Schumann. 1966 im Mai soll das Versprechen erneut angeknabbert werden: Rubinstein spielt mit deutschen Musikern; auf einer Konzertreise des Rundfunksymphonieorchesters Köln durch die Schweiz wird er den Solopart in Brahms’ B-dur-Konzert spielen. Daß neben den deutschen Musikern auch wieder deutsche Zuhörer im Saal sitzen werden, dessen darf man gewiß sein. Ob für Rubinstein nun der Boden und die Podiumbretter allein das alte Deutschland repräsentieren? Das wäre noch nicht einmal der schlechteste Trost für uns.

Stargage: ein Dollar

Für die Gage von einem Dollar haben sich international berühmte Filmstars anheuern lassen, um der Unesco einen Film gegen den Mißbrauch von Narkotika zu drehen (nach einem Roman von Ian Fleming). Unter ihnen sind Yul Brynner, Rita Hayworth, Trini Lopez, Frank Sinatra und Alberto Sordi; unter ihnen ist – und das erscheint über die Welt des Film hinaus bezeichnend – kein Deutscher.

Kleist zweckentfremdet

Der Bund der Vertriebenen hat zweimal dreitausend Mark und viermal tausend Mark ausgesetzt als Preise für Rundfunk- und Fernsehsendungen über das Thema Vertreibung der Deutschen. Ob damit einem dringenden Bedürfnis entsprochen wird, sei dahingestellt. Wir wollen uns jedoch nicht damit abfinden, daß dieser Preis – wie jetzt geschehen soll – den Namen Kleists für sich in Anspruch nimmt. Der Kleistpreis war die begehrteste deutsche Auszeichnung für Dramatiker. Brecht, Barlach und Zuckmayer wurden durch ihn gefördert. Daß die Berliner Akademie versäumt hat, diesen Preis zu erneuern, ist bedauerlich; daß er jetzt von einer Gruppe der Gesellschaft, der offenbar doch nicht Förderung des Theaters als höchstes Ziel gilt, zweckentfremdet werden soll, sei allen Verständigen Grund zu energischem Protest.