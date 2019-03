Wer ist reicher?

7079 Mark betrug 1964 das Bruttosozialprodukt je Einwohner nach Berechnungen des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften in der Bundesrepublik. Es war damit geringer als in Frankreich, wo ein Sozialprodukt von 7227 Mark je Einwohner geschaffen wurde. Hinter Deutschland und Frankreich rangieren Belgien mit 6584 Mark, die Niederlande mit 5477 Mark und schließlich Italien mit 3880 Mark. Berücksichtigt man allerdings die Preissteigerungen und bewertet die Volkseinkommen der EWG-Länder zu Preisen von 1958, so steht die Bundesrepublik mit 5926 Mark an der Spitze, gefolgt von Belgien mit 5880 Mark und Frankreich mit 5590 Mark. Holland erreicht bei dieser Berechnung nur ein Prokopf-Sozialprodukt von 4440 Mark und Italien von 3075 Mark.

Führungswechsel bei Daimler

Walter Hitzinger, Vorstandsvorsitzer der Daimler-Benz AG, wird Ende des Jahres das Management dieser Firma verlassen und nach Österreich zurückkehren. Dort wird er vermutlich die Führung einer künftigen österreichischen Stahl- und Eisenholding, in der die vier großen verstaatlichten österreichischen Hüttenunternehmen zusammengefaßt werden, übernehmen. Joachim Zahn, Finanzdirektor bei Daimler, hat die Funktion eines Sprechers des Vorstandes übernommen.

Niedrige sowjetische Weizenernte

Nach Schätzungen westlicher Experten betrug die Weizenernte der Sowjetunion in diesem Jahr nur 60 Millionen Tonnen. Sie wäre damit um 14 Millionen Tonnen niedriger als im vergangenen Jahr und erreichte auch nicht die Erwartungen der russischen Planer, die mit mindestens 70 Millionen Tonnen gerechnet hatten. Man nimmt an, daß die Sowjetunion dadurch gezwungen ist, auch in diesem Jahr wieder zusätzlich mindestens 8 Millionen Tonnen Weizen im Ausland zu kaufen.

249 Schiffe gingen verloren