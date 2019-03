Der Warenverkehr zwischen den beiden Teilen Deutschlands hat sich seit 1956 beträchtlich erhöht. Allerdings war im Interzonenhandel kein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen. 1964 erreichten die Lieferungen der Bundesrepublik mit 1,15 Milliarden Mark ihren bisherigen Höchststand. Dagegen blieben die Bezüge aus der DDR, die im vergangenen Jahr nur knapp über einer Milliarde Mark lagen, hinter dem Rekordergebnis des Jahres 1960 (1,12 Milliarden Mark) zurück. Innerhalb der einzelnen Warengruppen war die Entwicklung recht unterschiedlich. Am auffallendsten bei den Lieferungen der DDR war die Zunahme bei den Nahrungsmitteln. Obwohl die Zone alljährlich große Getreidemengen einführen muß, liefert sie Weizen in die Bundesrepublik, um von dem beträchtlich über dem Weltmarktniveau liegenden Getreidepreis in Westdeutschland zu profitieren. Dagegen gingen die Kraftstofflieferungen, die 19 63 noch einen Wert von 192 Millionen Mark hatten, nach dem Fortfall der Hydrierpräferenzen erheblich zurück. Unter den Lieferungen der Bundesrepublik spielen die Erzeugnisse der chemischen Industrie die wichtigste Rolle. Etwas mehr als 45 Prozent dieser Warengruppe bestehen aus Düngemitteln, auf die die Landwirtschaft der Zone in hohem Maß angewiesen ist.