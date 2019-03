FÜR alle, die gern dicke Bücher lesen – Wilkie Collins: "Die Frau in Weiß", Roman, aus dem Englischen von Arno Schmidt; Henry Goverts Verlag, Stuttgart; 852 S., 28,– DM. ES ENTHÄLT ein chef d’oeuvre des William

Wilkie Collins, der von 1824 bis 1889 in London lebte und eine ganze Reihe damals vielgelesener Schauerromane produziert hat: eine monströs verschachtelte Verwechslungs- und Kriminalgeschichte, in der ein finanziell heruntergekommener Baron und ein dämonisch-schurkischer italienischer Graf einen teuflischen Anschlag auf das Vermögen und das Leben eines holden Mädchens aushecken und durchführen, genialisch-versponnen übersetzt von Arno Schmidt. Durch den Mut und die Kombinationsgabe eines wackeren Zeichenlehrers, der durch Zufall in die Kabale verwickelt wird und dabei sein Herz verliert, wird das Komplott im letzten Augenblick entdeckt und vereitelt, Baron und Graf kommen elendiglich ums Leben, Geld und Glück der Liebenden sind gerettet.

ES GEFÄLLT, weil Verlag und Übersetzer eine viktorianische Kuriosität ausgegraben und aufpoliert haben, deren Lektüre außerordentliches Vergnügen bereitet. Collins, der ein Freund von Dickens war und von diesem nach Kräften gefördert und publiziert wurde, erweist sich dabei als eines jener Talente der zweiten Garnitur, die in ihrem Bereich – der Unterhaltungsliteratur – so Bemerkenswertes geleistet haben, daß man sie getrost der Weltliteratur zuschlagen kann, ohne sich der Übertreibung verdächtig zu machen. Hinter der verstaubten Würde der "Frau in Weiß", am Rande der endlos verschlungenen Pfade dieser verworren-unheimlichen Geschichte, sind manche Sensationen und Kostbarkeiten verborgen, die heute aufzuspüren ein heitergemütliches Geschäft ist, das zu einer Art des müßigen Lesens zwingt, die vergessen scheint.

U. N.