Das parlamentarisch hart umkämpfte zweite Gesetz zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, das sogenannte 312-Mark-Gesetz, macht den Arbeitgebern und den Finanzämtern Kopfzerbrechen. Bei seiner praktischen Anwendung treten viele Zweifelsfragen auf, die nun im Lauf der Zeit geklärt werden müssen. In einigen Fällen dürfte sogar die Justiz bemüht werden, der ja auch in anderen Fällen oft genug die undankbare Aufgabe zugeschoben wird, verbindlich zu entscheiden, was der Gesetzgeber eigentlich gemeint habe.

Nun hat auch das Bundesfinanzministerium einen zehnseitigen Erlaß ausgearbeitet, in dem einige Zweifelsfragen steuerlicher Art geklärt werden. Daraus geht auch hervor, daß das Jahr 1965 für manchen Lohn- oder Gehaltsempfänger einen ganz besonderen Vorteil bringt. Wer nämlich mit seinem Arbeitgeber vor dem 31. März dieses Jahres, also unter der Geltung des alten 312-Mark-Gesetzes, die vermögenswirksame Anlage von Teilen seiner Bezüge vereinbart hatte, der kann auch die Vergünstigungen des neuen Gesetzes, das zum 1. April 1965 in Kraft getreten ist, in Anspruch nehmen.

Es ist also durchaus möglich, daß ein Arbeitnehmer in diesem Jahr zweimal 312 Mark – oder, wenn er mindestens drei Kinder hat, jetzt sogar 468 Mark – vermögenswirksam anlegen kann. Im zweiten Fall ohne jeden Steuerabzug, während nach dem alten Gesetz, eine Pauschal-Lohnsteuer von 8 Prozent zu zahlen war. Jetzt wird gewiß mancher bedauern, daß er die bis zum 31. März gegebenen Möglichkeiten nicht schon ausgenutzt hat. ehk.