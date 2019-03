Fritz Pritzkoleit: Das gebändigte Chaos. – Die deutschen Wirtschaftslandschaften; Verlag Kurt Desch, München; 548 Seiten, 34,– DM.

Wir die Augen aufmacht", das war Fritz Pritzkoleits Wahlspruch, "der wird sehen, in welch erregender Zeit wir leben." Seine Augen, die stets die wirtschaftliche Wirklichkeit fernab aller Theorien und abstrakten Überlegungen sahen, hat der Schöpfer des modernen wirtschaftskundlichen Sachbuches im April 1965 für immer geschlossen. Sein letztes Werk, mit feinem Gespür für die strukturellen Wandlungen in der westdeutschen Wirtschaftslandschaft geschrieben, erscheint posthum und ist – leider – unvollständig. In der Galerie der Bilder deutscher Wirtschaftslandschaften, die bereits zu Teilstücken europäischer Großraumlandschaften heranreifen, fehlen die Hansestädte Hamburg und Bremen, und es fehlt das Saarland. Aber diese Unvollständigkeit nimmt dem Buch, das sich wie frühere des Autors durch ein reichhaltiges Archiv- und Tabellenmaterial auszeichnet, nichts von seiner Aktualität und seiner Frische.

Pritzkoleit gehört in die Reihe erfolgreicher "Enthüllungsautoren", die im Grunde nur Dinge aussprechen, die jeder Interessierte im Wirtschaftsteil der Tages- und Wochenzeitungen selbst lesen kann. Eigene Recherchen hat der Verfasser kaum angestellt. Neues hat Pritzkoleit nur sehr selten zu bieten. Er verfügte nicht über eigene Rechercheure, vielmehr war er auf Zeitungsnachrichten und auf Archiv-Material angewiesen, das er freilich zu lesen und auszuwerten verstand. Gewiß, er arbeitete nicht ohne jene stille Demagogie, die Erfolgsautoren zuweilen auszeichnet: Er war ein Zauberer am Schreibtisch.

Während er in seinen früheren Büchern gelegentlich die Akzente einer Beobachtungsgabe und seiner Beurteilung recht erheblich verschob und dabei zuweilen auch der Anschluß etwa an die moderne Soziologie verlorenging, so zeichnet sich das letzte Werk Pritzkoleits doch durch eine außerordentlich saubere, genaue und ebenso anregende wie verständliche Darstellung aus. Er verzichtete diesmal darauf, Zusammenhänge als Geheimnisse hinter den Türen der deutschen Wirtschaft darzustellen, die ohnehin unergründbar oder eben gar keine sind. Pritzkoleit sieht die großen Wirtschaftslandschaften an der Ruhr, im Rhein-Main-Gebiet, am Neckar, um München und Hannover als Zentren heranwachsen und greift in manchen Ausführungen dem propagierten Erhardschen Gemeinschaftswerk vor. Nicht mehr die Magie allein des Großbetriebes fesselt den Autor, sondern das Verhältnis zwischen Industriebezirken und bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzten; Gebieten.

Der zwischen Arbeitsplatz und Wohnung "pendelnde" Mensch ist der eigentliche Mittelpunkt dieses Buches, das die große Tradition wirtschaftskundlicher und wirtschaftshistorischer Beschreibungen vom Stile Werner Sombart und Gustav Stolper fortführt. Mit seinem letzten Buch rechtfertigt Pritzkoleit das ständig gewachsene Interesse an seinen Werken bei einem breiten Publikum und er bestätigt auch seinen Ruf als Wirtschaftspublizist, an dessen Veröffentlichungen man freilich nicht die Elle wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern die von Pritzkoleit selbst mitgelieferten Maßstäbe sauberer wirtschaftspublizistischer Arbeit anlegen muß. In mancherlei Hinsicht stellt das letzte Werk Pritzkoleits seine reifste Leistung dar.

Deutsche ‚Readings‘

Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, herausgegeben von Klaus Rose, Neue wissenschaftliche Bibliothek des Verlages Kiepenheuer und Witsch, Köln-Berlin, 1965, 456 Seiten, DM 19,80.