Von Kai Hermann

Berlin, im Oktober

Als der "Regierende" Willy Brandt am Wochenanfang von der Côte d’Azur nach Berlin zurückkehrte, hatte sich in einer Partei einiges ereignet. Es begann in der vergangenen Woche mit einem kleinen, aber vernehmbaren Knall: Die "Linke" der Berliner SPD ließ eine vertrauliche Wahlanalyse kursieren, in der scharfe Kritik am politischen Kurs der Partei sowie an den stellvertretenden Parteivorsitzenden Erler und Wehner geübt und gleichzeitig eine außenpolitische Alternative entwickelt wurde.

(Vergleiche ZEIT Nr. 41.)

Die Atmosphäre war gereizt, als sich die Führungsspitze der Berliner SPD – noch ohne Willy Brandt – am vergangenen Sonnabend für acht Stunden zu einer Klausurtagung im Schloß Glienicke einschloß. Aber dann bekannten sich die dort versammelten Genossen aller politischen Schattierungen in seltener Übereinstimmung zu außenpolitischen Thesen, auf deren öffentliche Verbreitung vor dem 19. September noch der Parteiausschluß hätte stehen können.

Die Initialzündung für solche Einmütigkeit gab Professor Richard Löwenthal in einer außenpolitischen tour d’horizon. Der Politologe stellte so klare Thesen auf wie: die Forderung nach Heimatrecht und Selbstbestimmung der Völker seien miteinander unvereinbar, da auch die nach dem Kriege in den ehemals deutschen Ostgebieten Geborenen ein Recht auf Heimat hätten.

Niemand sprach sich in Glienicke für deutsche Vorleistungen in der Frage der Ostgrenzen aus. Einig schien man sich jedoch darin zu sein, daß es nun Aufgabe der Sozialdemokratie sei, das Volk vorsichtig auf bittere Wahrheiten vorzubereiten und nationalistischen Sentiments energisch entgegenzutreten. Der Berliner Kultus-Senator Professor Stein attackierte offen Herbert Wehner, der sich im Wahlkampf nationalistischer als die CDU gegeben habe.