"Sammlung Sprengel" (Kunstverein Hannover, Kestner-Gesellschaft, Niedersächsisches Landesmuseum): Die Fülle ist erstaunlich, imponierend, beängstigend. Auch wenn man auf vielen großen Ausstellungen einzelne Bilder aus der Sammlung Sprengel gesehen hat, die, wo immer sie gezeigt wurden, durch ihre besondere Qualität auffielen: auf diesen gewaltigen Umfang war man nicht vorbereitet. Eine "private documenta" nennt Werner Schmalenbach die Sammlung, wobei er speziell ihren systematischen Aufbau und Ausbau im Auge hat. Sprengel hat offenbar nach ähnlichen Gesichtspunkten gesammelt wie fein Museumsdirektor, der eine Abteilung "Kunst des 20. Jahrhunderts" einrichtet, die wichtigsten der Maler, die inzwischen ihren Platz in der Kunstgeschichte gefunden haben, sind mehr oder minder stark vertreten. Der Hauptteil, über 300 Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Skulpturen, ist im Haus des Kunstvereins untergebracht, die Picasso-Graphik mit weit über 100 Blättern in der Kästner-Gesellschaft, die übrigen 300 graphischen Blätter im Niedersächsischen Landesmuseum. Die Sammlung ist heute in Deutschland fast ohne Vergleich, schreibt Alfred Hentzen.

Der Hannoveraner Fabrikant Dr. Bernhard Sprengel hat im finstersten Augenblick der deutschen Kunst mit dem Sammeln angefangen. Er entdeckte seine Liebe zur modernen Malerei, als er 1937 in München die Ausstellung "Entartete Kunst" besuchte. Nolde wurde sein Favorit. Die Sammlung blieb zunächst auf den Kreis der deutschen Expressionisten beschränkt. Seit 1950 wurde der Bestand international ausgeweitet. Der Zusammenhang mit den Ausstellungen der Kestner-Gesellschaft ist unverkennbar, Namen wie Schwitters, Manessier, Bíssière, Vieira da Silva, Riopelle oder Chagall erinnern an das ambitionierte Programm der Kestner-Gesellschaft aus den fünfziger Jahren. Der persönliche Geschmack verrät sich weniger in der Wahl der Künstler als in der Wahl der Bilder. Mit einer bemerkenswerten Konsequenz hat sich der Sammler gegen das Laute, Brutale, Dissonante, Provokante entschieden. Seine Neigung gehört ganz offensichtlich jener poetischen, zarten, zurückhaltenden Komponente, die in der Malerei der Gegenwart eben auch vorhanden ist, wenn sie auch in den öffentlichen Sammlungen nur unvollkommen in Erscheinung treten kann, wo markante Beispiele gezeigt werden sollen. Sprengeis kleine Beckmann-Kollektion charakterisiert eher den Sammler als den Maler. Sprengel hat sich mit sicherem Griff die mildesten und angenehmsten unter allen erreichbaren Beckmann-Bildern ausgesucht. Ähnlich liegt es bei Léger und Max Ernst, die man hier schöner, liebenswürdiger und etwas harmloser sieht als gewöhnlich. Bei Feininger, bei Rohlfs, bei Macke, bei Nicolas de Staël, vor allem natürlich bei Klee, der dominierend vertreten ist, stimmen die Intentionen des Sammlers mit denen der Künstler in idealer Weise zusammen. (Bis zum 28. 11.) Gottfried Sello