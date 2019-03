Inhalt Seite 1 — Lichtgestalten im düsteren Land Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zur Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt

Von Petra Kipphoff

Warum nicht", um den Anfang der diesjährigen Büchner-Preis-Rede zu dem meinen zu machen, "heute und hier Bilanz ziehen ..." – nicht mit Danziger Wucht und Breite, versteht sich. Nicht jeder hat auch schließlich, gleich im zweiten Satz, so viel auszupacken wie dieser: "... es gilt, offenbar zu machen: die nationale Pleite – das literarische Falschgeld – die sich als Person bestätigt fühlende Hybris – und das Sprüche klopfende Gewissen einer nichtexistenten Nation."

Wer aus diesen Zitaten übrigens turbulente Darmstädter Tage wittert, eine Stinkbombe beider Verleihung des Büchner-Preises an Günter Grass, der sei gleich enttäuscht. Der Entschluß, einem Romancier, Lyriker und Dramatiker, der nicht nur hierzulande etabliert ist, sondern auch international gepriesen, den Büchner-Preis 1965 zu verleihen, dieser Entschluß kann so kühn und sensationsträchtig schließlich nicht genannt werden. Nachdem der Name Grass einmal bei der Suche nach dem Preisträger aufgetaucht war, müssen sich die akademischen Damen und Herren bei einigem Überblick über die literarische Marktsituation doch wohl verschämt gestanden haben, daß die Phasenverzögerung eigentlich schon ein bißchen reichlich groß war. "Die Blechtrommel" erschien 1959, "Katz und Maus" 1961 – man war ein wenig spät auf den Trichter gekommen. Was so schlimm wiederum auch nicht ist, denn, ist der Autor erst einmal mit von der literarischen Partie, so bleibt er ja schließlich meist auch eine Weile im Rennen. Pech nur, wenn er sich auf einmal artfremd gebärdet: Die 52mal auf Wahlreisen vorgetragene Empfehlung, ES-PE-DE zu wählen, sprach Günter Grass erst aus, nachdem die Akademie sich am 5. Mai bereits für ihn entschieden hatte.

*

Überhaupt war das Geschäft des Preisvergebens ein wenig umschattet dieses Jahr, von Wolken und noch mehr Dampf. Die Witwe Max Rychners mußte den in diesem Jahr zum erstenmal verliehenen und ihrem Mann zugedachten Essay-Preis entgegennehmen. Der Preis für Germanistik im Ausland, der voriges Jahr an Frankreichs großen Germanisten Minder gegangen war, wurde dieses Jahr etwas sehr in letzter Minute an Frederick Normann verscherbelt. Ohne seine Verdienste um die Verbreitung der deutschen Sprache in England in Zweifel ziehen zu wollen, muß man sich doch fragen, ob, gerade in angelsächsischem Sprachgebiet, nicht andere Namen noch vor ihm auf der Liste stehen. Der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik schließlich wurde Professor Hans Mayer angetragen – ohne Erfolg. Die Tatsache, daß Günter Blöcker im vergangenen Jahr und also vor Mayer den gleichen Preis erhalten hatte, wurde von Mayer als Grund für die Ablehnung genannt.

Und so bleibt nur zu berichten, daß der Sigmund-Freud-Preis für vorbildliche wissenschaftliche Prosa ohne (sichtbare) Komplikationen über die Bühne ging. Professor Adolf Portmann, der Basler Zoologe, eignete sich wohl auch weniger für solch Rankenwerk.