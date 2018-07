Anfang der zwanziger Jahre beklagte Heiwarth Waiden, daß die Deutschen zwar der abstraktesten alld Künste, der Musik, sehr wohl zu lauschen verstunden, auch fanden sie geistiges Vergnügen darin, über ein Gedicht oder ein Drama nachzugrübeln, aber ein Bild betrachten, das konnten sie nicht Sie sahen immer nur die Abbildung An dieset tur das Volk eines Holbein, Altdorfei, Cranach, Durei nicht eben schmeichelhaften Tatsache hat sich seit Herwarth Waiden nicht " lel geändert Wie sollen die Deutschen aDer auch jemals Kunst sehen lernen, wenn man ihnen dauernd Kunstbucher vorlegt wie Iimgard Wirth: "Berlin — Malei sehen eine Stadt" — Maler und Giaphik aus drei Jahrhunderten; Stapp Verlag, Beilin; 79 S. Text, 58 DM, die ganz nach dem Schema der beliebten Photobucher, also rein illustrati, zusammengestellt sind Gewiß spielt das Motiv m der Kunst eine Rolle, wenn auch keine ganz so gioßt, wie vide Kunsthistoriker, didaktischen Prinzipien zuliebe, immei wieder glauben machen mochten Aber als Ausgangspunkt für eine Kunstdarstellung genommen, die über drei Jahrhunderte luiirt, kann es nur m die Irre leiten Heraussprma bestenfals ein gutes Bilderbuch So auch hier der alte Fehlet Man tragt zusanmen, was jemals m Berlin gemalt und gezedinet, in Kupfer gestochen und gedruckt worden ist, und wenn es auch nur entfeint an eine bestimmte Straße odei gar das Jagdschloß Grüne wdd eramert wird es zur Berliner Dokumentation erhoben, beziehungsweise degradieit, als ¥"re es Oskai Schlemmer, Ernst Ludwig Kirchne oder Werner Heldt darauf angekommen, Vduten zu malen Sie erscheinen hier, wie auch die Impressionisten vom Schlage eines Liebermann oder Lesser Ui), als moderne Merians, was sie ebensowenig sind, wie Kafka ein Prager Heimatdichter war Mit anderen Woiten praphotographischc- Kunst (JVenan) und postphotographische Kunst (Wundeiwald), bei der das Motiv überwiegt, wird du chemandei gewürfelt mit Kunst, die das Motiv nur zum Anlaß nimmt eben für ein Stuck Moleiei Nicht jedes Bild aber, auf dem das Bilndenburger Tor eischemt, ist eine Beroimensie Dabei ließe sich dieser schon von Herwarth Wlden beklagte Irrweg des literarischen Zugangs zur Malerei sehr einfach vermeiden Der utor des Textes mußte nur genausowenig am Mctiv kleben bleiben wie die Malei Mit gelegentlichen Einschaltungen wie "tieilich nicht mehr im Sinne der Prospekt und Architekturmalerei" ist es n cht getan Das Übel der "Malcrsehen eme Stadf" Buchei ist grundlegender Natui bie sind von vo nlierem ein Unoirg, weil sie zwangsläufig die Peispektnen verzerren, und ein pädagogisches U Del dazu Nimmt man all dies m Kauf, ist Irmgard Wirth allerdings eme Darstellung gelungen, die in elegantem Bogen rundet (was freilicn, wie ausgefuhit, so rund nicht tl Sie hat eine Ge schichte der Malerei, d e sich — wie auch immer — mit Berlin befaßte, geschrieben, deren Präzision besticht und die duichaus m Neuland vorstoßt, nämlich bis hm zu Carl Heinz Kliemann Die Leistung ist um so bemerkenswertei, als der Text aus einem VortFag entstand, dei sich speziell mit Berliner Architekturmalerei befaßte Wo Heimatkunde und Kunstgeschichte zasammenstoßen, <, erlügt Irmgard Wirth über ein phänomenales Wissen Tro fz seines unbequemen i angsformats wud man den Band aUo auch als NachschlagewerK be unzen können, hier und da Für das Motiv — Berl n — ist er zweifellos eine Bereicherung AL Kunstbuch ist er dennoch mißlungen, vi eil er wieder einmal Bilder als Abbildungen vorhält urd diese Abbildungen, Wie ebenfalls üblich, nicht einmal faibgetreu reproduziert

